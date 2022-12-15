Kansız! (2)

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Sonradan gelen bozuldu gitti, ben karşımda duran diğer insana baktım gururla.

Çocukluğumun delikanlı mahallelerinden kalmış biri. Kimsenin ekmeğiyle oynamamış, çocuklarına bir lokma haram yedirmemiş, yere düşeni kaldırmış biri.

O benim arkadaşımdı ama Mercedes'ine binip giden "kansızı" ilk defa gördüm!



Seni böyle hüzünlü

Gören biri olursa

Gurur saçaklarından

Buzlar çözüldü dersin



Kulağı çekilmiş

Çocuk gibi beklerken

Gözümdeki yaş değil

Yağmur lekesi dersin



Çoktan bitti bu masal

Rüzgardan kırılmış dal

O rüzgarı bir daha

Sever mi sanıyorsun

Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Közlenmiş patates ye.

Başladığın işi bitir.

Bilmiyorsan öğren.

Şiir kitabı oku.



Büyüdükçe çocukluğuna koşar insan, yolunu kaybetmemişse!



HEY GİDİ YILLAR!

Zamanında kapı kapı dolaşarak zengin olup şimdilerde emekli hayatı yaşayan satıcıya sordular; "meslekteki sırrın neydi?" Emekli satıcı gülümsedi, "çaldığım her kapıda karşıma ne kadar yaşlı insan çıkarsa çıksın, 'anneniz nerede?' diye sorardım." "Peki, aynı mesleği şimdi yapsan başarılı olur muydun?" sorusuna emekli satıcı derin bir ah çekti. "Şimdi kapılar komşuluğa bile kapandı bana mı açılacak?"