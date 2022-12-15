İlk atılan taş yerine ulaşmadıysa ikinci taşı cama atmak adına.
***Bir çardak altında iki insan arasında geçen diyaloga şahitlik ettim.
O iki kişinin uzun zamandır görüşmedikleri belliydi de altına son model Mercedes çeken, yıllardır onurlu hayatın çilesini çeken adama konuyu açtı.
-Acayip işler yapıyorum yolumu açacak adamları da buldum.
-Nasıl adamlar?
-Gıda işinde yolunu bulan adamlarla ne mallar kakalıyoruz bir görsen!
-Utanmadan bundan gurur duyuyorsun öyle mi?
- Parayı bul da nasıl bulursan bul, kaç yaşına geldin öğrenemedin mi?
- Seninle iş yapanlar eminim ki senden daha namussuzdur.
- Nasıl konuşuyorsun be abi!
***
-Anlayacağın dilden konuşuyorum" dedi, "onca insan onuruyla çalışırken sen böyle kazandığın paradan gurur duyuyorsun öyle mi?" -Aynen öyle.
-84 yaşındaki kadın çöplerden sebze ayıklıyor haberi okudun mu?
-Açlıktan kim ölmüş!
-Ölmeleri gerekmiyor doymaları ve doyurulmaları gerekiyor.
Zengin züppe karşısındaki insana "biraz kafayı değiştir" diye akıl verdi; "sen çok eskide kaldın!"
***Dik duran adam bu ilginç sohbetin arkasını hiç bırakmadı.
-Peki sana çuvalla para kazandıranlara sen neler veriyorsun?
-Bana kıyak yapan adamların köpeği olurum abicim!
Köpekleri bu işe karıştırma" dedi diğeri, "köpekler senin gibilerden bin kere değerlidir." -Nasıl konuşuyorsun be abi!
***Bir film sahnesi izliyordum. İnsan olmaktan utanmayan birine karşı insanlık sanatının yürekli bir temsilcisi vardı, cevapları kurşun gibiydi.
-Şunu diyorum, senin onursuzca kazandığın paraları köpeğin önüne atsan yemez. Yani demektir ki köpeklerin onuru bazı insanlarda yoktur.
-Ne yapacaktım yani?
-Adamlıktan bahsetmeyecektin.
-Ne diyorsun be abi!
-Beni tanırsın çocukluğumdan beri senin gibilere 'kansız' derim.
***
Sonradan gelen bozuldu gitti, ben karşımda duran diğer insana baktım gururla.
Çocukluğumun delikanlı mahallelerinden kalmış biri. Kimsenin ekmeğiyle oynamamış, çocuklarına bir lokma haram yedirmemiş, yere düşeni kaldırmış biri.
O benim arkadaşımdı ama Mercedes'ine binip giden "kansızı" ilk defa gördüm!
Seni böyle hüzünlü
Gören biri olursa
Gurur saçaklarından
Buzlar çözüldü dersin
Kulağı çekilmiş
Çocuk gibi beklerken
Gözümdeki yaş değil
Yağmur lekesi dersin
Çoktan bitti bu masal
Rüzgardan kırılmış dal
O rüzgarı bir daha
Sever mi sanıyorsun
Hakkı YALÇIN
MUTLULUK TAKVİMİ
Közlenmiş patates ye.
Başladığın işi bitir.
Bilmiyorsan öğren.
Şiir kitabı oku.
Büyüdükçe çocukluğuna koşar insan, yolunu kaybetmemişse!
HEY GİDİ YILLAR!
Zamanında kapı kapı dolaşarak zengin olup şimdilerde emekli hayatı yaşayan satıcıya sordular; "meslekteki sırrın neydi?" Emekli satıcı gülümsedi, "çaldığım her kapıda karşıma ne kadar yaşlı insan çıkarsa çıksın, 'anneniz nerede?' diye sorardım." "Peki, aynı mesleği şimdi yapsan başarılı olur muydun?" sorusuna emekli satıcı derin bir ah çekti. "Şimdi kapılar komşuluğa bile kapandı bana mı açılacak?"