Talih-SİZ!

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Not: Ülkemizde 4 kişiden biri talih oyunlarına meraklıymış.

3 arkadaşım ve ben meraklı değiliz.

3 arkadaşım ve ben talih oyunlarına vereceğimiz parayı çöp toplayarak hayatını kazanan insanlara verdik.

O yüzden bizleri bu araştırmadan muaf tutsunlar.