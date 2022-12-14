Eskiden sahip olduğum kazanma ihtimallerini bile ortadan kaldıran talih oyunlarına noktayı koydum. "Beni aptal yerine koymayın!"
***Kendime sorduğum sorunun cevabı da bende! "Üzerine pisleyen kuştan medet umanlar mı talihlidir, gurbet kuşlarına adres soranlar mı?" Çünkü talih elinde bir çuval parayla bazen insanlarla eğlenmek için kapıyı çalar.
Bazen de insanlar kazandığından daha çoğunu yeniden kaybetsin diye.
***Talih konuşmaz, nereden nasıl geleceği hiçbir zaman belli değildir.
Hayatı talihe bağlamak talihle düelloya hazır olmaktır.
Böyle kolay paraların getireceği saltanatla birlikte, insan hayatından neler aldıkları ortadayken ve talih oyunlarında büyük paralar kazananların büyük bedeller ödediği de kanıtlanmışken bu sözün anlamı derindir.
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İnsanların çoğu talihsizlikten dert yanıp hayata dudak büker.
Oysa talihle nasıl tanıştığımızdan haberimiz bile yoktur bazen.
Belki hayatta kalmamızın sebebi olmuştur da ayrıntılar içinde para olmadığı için o talih hükümsüz sayılmıştır.
***İnsanın talihini denemesinde sakınca yok ama talihe bağımlı yaşamaktan kaçınmak gerekir.
İyi bir hayata kavuşmanın yolu çok çalışmaktan, emeğe saygı duymaktan ve kendini geliştirmekten geçer.
Talihin iyisinin sadece para olmadığını bilmekten geçer.
***Dünyanın bir günü bile barış içinde geçmiyorsa gerçekler talihin önüne geçmeli.
Yıllar önce söylenmiş; "talih kendisine değer vermeyenlerin önünde eğilir."
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Not: Ülkemizde 4 kişiden biri talih oyunlarına meraklıymış.
3 arkadaşım ve ben meraklı değiliz.
3 arkadaşım ve ben talih oyunlarına vereceğimiz parayı çöp toplayarak hayatını kazanan insanlara verdik.
O yüzden bizleri bu araştırmadan muaf tutsunlar.