İade!

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Katar'da final sahnesine gelirken, içimizdeki gerçeklere dönüş yapacağız.

Bakıyoruz da herkes duruşunu saniyede değiştiriyor, suskunluklar çığırtkanlıkla dil değiştiriyor.

Yöneticilerin gururunun önemli paydası ortamı germek.

Adamlığı bozan haller; birilerine göre "ne güzel haller!" Oysa futbolumuzun eleştirildiği için değil daha iyisini yapamadığı için kahreden yöneticilere ihtiyacı var. Tribün teröristlerine bedava bilet dağıtarak sistemi kışkırtanlara değil.

Not: Yazdığımız mektupların adreslerine ulaşma ihtimali yoktur! O yüzden iade edilmesinin de mahsuru yoktur.