Yaşlanan insanların onurlu başları omuzlara düştü ama bir tanesi bile ayağa düşmedi.
Sonrasında beklentilerimizi yitirdiğimiz hayatta umutlarımızı bitiren gerçekler bize karşı zafer kazandı.
İndirdiler dürüstlüğün camını, yerine kötülüğün çerçevelerini taktılar.
***Her şeyin kötü gittiğini en anlamlı biçimde harcanan çocuklardan anlıyoruz.
Çocukların masumiyetine bile merhamet edilmeyen bir dünyanın içindeyiz artık.
"Ortama çekilen" gençlerin durumu vahim. Duman olanlar durdukları yerde yıkılıyorlar.
Ya da bir ecel treni geliyor yeni yolcularını alıp gidiyor.
Uyuşturucu satılmayan mahalle de kalmadı haykırışlarımızı duyan da.
Unutulmasın ki her uyuşturucu kullanan çocuğun bir annesi var!
Ama en kötüsü; her annenin uyuşturucu kullanan bir çocuğa sahip olma ihtimali var!
***
Genç sineklerle yaşlı sineklerin arkadaşlığında yaşlı sineklerin ömrü ikiye katlanıyordu.
Şimdiki gençler zerre kadar saygı duymadıkları yaşlı insanların bırakın ömrünü uzatmak, verdikleri zararlarla o insanların kalan ömürlerini bile yiyorlar!
***Teknoloji en gelişmiş suç aleti.
İnsanları birbirine düşürürken, güzelliğine illet olduğu nostaljiyle böyle ödeşiyor.
Şiddete cilve yapan teknolojiden en çok çocukların zarar gördüğünü söylesek ne fayda!
Şimdiki zaman gençlerinin en değerli hayali kolay zenginlik. Mutlu olmak için tek enstrüman para!
Dürüstlük ve haysiyet komik videolar listesinde ilk sıralarda.
Yeni yetme bitirimler trafikte, yolda sudan sebeplerde erkekliğini gösteriyor. Ne yaşlı tanıyorlar ne çocuk.
***Filmin sonunu önceden bilmek gibiyiz. Çünkü ayrıntıların kuyruğuna basılmadıkça, ahlaksızlığa, uyuşturucuya ve saygısızlığa kuyruk sallayanlar çoğalacak.
Kötülerin zarları her zaman düşeş geliyorsa, iyi insanlar başlarına gelecekleri hesaplayacak. Hem de acilen!
***
Kıssadan hisse!
"Şu yükü taşır mısın?" diye sormuşlar devekuşuna, "ben kuşum taşıyamam" demiş.
"Madem kuşsun uç da görelim" demişler, "ben deveyim uçamam" demiş.
Şimdiki gençlik aynen o hesap!
Peki ya evdeki hesap?
Eli boş gelinmez
Elvedalara
Küllerin mi kaldı
Yakmaya geldin
Katiller sever ya
Suç mahallini
Hatırın mı kaldı
Bakmaya geldin
Üzgünüm aynı aşkı
İki kere kaybetmez insan
Ben bu gözlerde
Daha önce öldüm
Yakanlar da yanar
Er geç aşk meydanında
Seni sade törenle
Kalbime gömdüm
Hakkı YALÇIN
MUTLULUK TAKVİMİ
Talih oyunlarına güvenme.
Çocuklara eldiven ör.
Marka meraklısı olma.
Türkan Şoray filmi izle.
Suyu dikkatli kullan.
Sahte dostlara arkanı dönme bir daha önünü göremezsin.
ASANSÖR SEFASI
Bir binanın 11. Katına çıkmak için asansöre bindim. Kapı kapanınca bütün kat düğmelerine basıldığını gördüm. Bu demektir ki her katta duracaktım.
Asansörde bırakılmış bir not vardı, gülümsedim. "Bunca stres içinde kaybolan sizlere sakinleşme fırsatı bulacağınız birkaç dakika armağan ediyorum. Bu değerli zamanın keyfini çıkarın." Öyle yaptım.