Evdeki hesap!

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Kıssadan hisse!

"Şu yükü taşır mısın?" diye sormuşlar devekuşuna, "ben kuşum taşıyamam" demiş.

"Madem kuşsun uç da görelim" demişler, "ben deveyim uçamam" demiş.

Şimdiki gençlik aynen o hesap!

Peki ya evdeki hesap?



Eli boş gelinmez

Elvedalara

Küllerin mi kaldı

Yakmaya geldin



Katiller sever ya

Suç mahallini

Hatırın mı kaldı

Bakmaya geldin



Üzgünüm aynı aşkı

İki kere kaybetmez insan

Ben bu gözlerde

Daha önce öldüm



Yakanlar da yanar

Er geç aşk meydanında

Seni sade törenle

Kalbime gömdüm

Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Talih oyunlarına güvenme.

Çocuklara eldiven ör.

Marka meraklısı olma.

Türkan Şoray filmi izle.

Suyu dikkatli kullan.



Sahte dostlara arkanı dönme bir daha önünü göremezsin.



ASANSÖR SEFASI

Bir binanın 11. Katına çıkmak için asansöre bindim. Kapı kapanınca bütün kat düğmelerine basıldığını gördüm. Bu demektir ki her katta duracaktım.

Asansörde bırakılmış bir not vardı, gülümsedim. "Bunca stres içinde kaybolan sizlere sakinleşme fırsatı bulacağınız birkaç dakika armağan ediyorum. Bu değerli zamanın keyfini çıkarın." Öyle yaptım.