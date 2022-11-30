O yüzden her çocuğun üzerine uymayan hayat hikayeleri vardır.
***Başkalarının eskilerini giyinen yoksul çocukların sevinciyle, haram parayla babasının getirdiği pahalı giysileri giyen çocukların sevinci aynı değildir.
İki çocuk arasında 77 fark!
***Yaşlı ahşap evlerin hikayeleri hüznünü de sevincini de içinde taşır.
Sükseli evlerdeki büyük ekran televizyonlar çocukların düşmanlarını içinde taşır.
***Çocukların kalbini kırmadıysan hayatın anlamını hissedebilirsin.
O zaman hayat da senin kalbini kırmaz diyebilirim!
Eli öpülesi insanlardan birisin!
***Bir yerlerde acıklı bir şarkı çalıyorsa orada belki de bir çocuk ağlıyordur.
O şarkıyı herkes duyamaz!
Elindeki haritası sahte olanlar çocukların kalbine giden yolu bulamaz, sadece yolunu bulur!
***
Hindistan'da her 8 dakikada bir çocuk kayboluyor ya kaçak işçi olarak çalıştırılıyor ya da seks işçileri olarak kansızların hizmetine sunuluyor.
Almanya gibi gelişmiş bir ülkede bile her yıl 100 bin çocuğun kaybedildiği bir dünyanın içindeyiz.
Bu rakam Amerika'da 500 bine yakın.
Dünyada evini terk eden mülteci sayısı 100 milyonu aştı bunların yarısı çocuk.
***Çocukları sevmeyen ve insafsız ve kapitalist bir dünyanın içindeyiz.
En sevdiğim cümlelerimden biridir.
"Afrikalı çocuklar hayırsever insanların açtığı kuyulardan su çekiyor da Dünya Sağlık Örgütü için Afrika denince paralar suyunu çekiyor!" Kapitalizmin öznesi para olduğu için, koltuklardaki ağalar beyler harcadıkları çocuklar ve paralar konusunda kimseyi bilgilendirmeyecektir.
***
Dünyaya çocukların gözüyle bakmayı öğrenemediğimiz içindir ki dünyanın gittikçe karanlık ve korkunç olması kaçınılmaz.
Büyükler yaşlanırken çocuklaşmadıkça kayıp çocuklar da kimseyi ilgilendirmeyecektir.
İstanbul sokakları
Artık seni tanıyor
O masum hatıralar
Sevgimden utanıyor
Kalabalık içinde
Yaşarsın yalnızlığı
Öptüğüm dudakların
Kaybolmuş kutsallığı
Artık çok değişmişsin
Kirlenmiş sabahların
Her gece yankılanır
Ucuz kahkahaların
Hakkı YALÇIN
MUTLULUK TAKVİMİ
Uyuşturucuyla mücadele et.
Yattığın yeri topla.
Havlunu yenile.
Çocuklar televizyonlara anne ve babalarından daha çok inanıyor, haberiniz olsun!
ACI AMA GERÇEK!
Bir arkadaş davetinde yeni tanıştığım biri "siz niye bu meslekte ilerleyemediniz?" diye sordu.
İlerlemekten kastını anladığım için yakışan cevabı verdim;
"çocukluğuma bakmaktan önümü göremedim!" "Başka?" nedenleri merak etti.
"Kaybetmem gereken hiçbir şeyi kazanmadım ama kazanmam gereken çok şeyi kaybettim" diye karşılık verdim "Pişman mısın?" diye sordu.
"Evet" dedim; "insanlara bu kadar güvendiğim için pişmanım!"