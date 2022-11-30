Kayıp çocuklar!

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Dünyaya çocukların gözüyle bakmayı öğrenemediğimiz içindir ki dünyanın gittikçe karanlık ve korkunç olması kaçınılmaz.

Büyükler yaşlanırken çocuklaşmadıkça kayıp çocuklar da kimseyi ilgilendirmeyecektir.



İstanbul sokakları

Artık seni tanıyor

O masum hatıralar

Sevgimden utanıyor



Kalabalık içinde

Yaşarsın yalnızlığı

Öptüğüm dudakların

Kaybolmuş kutsallığı



Artık çok değişmişsin

Kirlenmiş sabahların

Her gece yankılanır

Ucuz kahkahaların

Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Uyuşturucuyla mücadele et.

Yattığın yeri topla.

Havlunu yenile.



Çocuklar televizyonlara anne ve babalarından daha çok inanıyor, haberiniz olsun!



ACI AMA GERÇEK!

Bir arkadaş davetinde yeni tanıştığım biri "siz niye bu meslekte ilerleyemediniz?" diye sordu.

İlerlemekten kastını anladığım için yakışan cevabı verdim;

"çocukluğuma bakmaktan önümü göremedim!" "Başka?" nedenleri merak etti.

"Kaybetmem gereken hiçbir şeyi kazanmadım ama kazanmam gereken çok şeyi kaybettim" diye karşılık verdim "Pişman mısın?" diye sordu.

"Evet" dedim; "insanlara bu kadar güvendiğim için pişmanım!"