Zengin ve çocuk!

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Zenginler içlerindeki Brütus'u arayacaklarına, içlerindeki çocuğu arada bir diğer çocuklarla tanıştırsınlar.

Özellikle yoksul çocuklarla!

O zaman gerçekten zengin olurlar, paraları oldukları için değil.



Hiç söylenmemiş

Şarkı gibiydi

Karanlık dünyamda

Yanan ışıktı

Uçardı kuş gibi

Mavi göklerde

Baharı severdi

Bana aşıktı

Tüm çiçekler gibi

Masum masumdu

Göklere uzanan

Bir sarmaşıktı

Bakardı ardımdan

Gözleri yaşlı

Yağmuru severdi

Bana aşıktı

Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Müzik eşliğinde yürü.

Para harcamadan eğlen.

Markette fiyatları yüksek sesle sorgula.



Film şeridi denilen hayat bazı sahneleri gerçekten yeniden yaşatıyor.



HINCAL ULUÇ

Rahmetli Hıncal Uluç'u okumaya üniversite yıllarımda başlamıştım.

Özel bir kalemdi, kendisinde diğerlerinde olmayan bir şeyler vardı, o yüzden peşini hiç bırakmadım.

Aykırıydı, edebiydi, insancıldı.

Türk medyasında her renkte yazan bir gökkuşağıydı.

Pandemi öncesinde kendisiyle asansörde karşılaşmıştım da "her gün yazılarını okuyorum" demişti "ama arada keyifli bir şeyler yaz!" O sözünü kenara yazdım ve ne zaman hayali de olsa keyifli bir şeyler yazarken aklıma Hıncal Uluç gelir.

Tanıdığım en keyifli adamdı.

Mekanı cennet olsun.