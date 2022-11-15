Görebilmek!

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Terör sadece İstiklal Caddesi'ne bomba koymaz, yüreklere de fitil döşer.

O yüzden saha içindeki yüreksiz sahnelerin de teröre yataklık olduğunu işaret etmekle yükümlüyüz.

Terör postacıları; kapıları en çok ligin ikinci yarısında çalar. Bombalı paketlere ihtiyaçları da yoktur da kaybederken kendini de kaybeden yöneticiler bu ülkede haddinden çoktur.