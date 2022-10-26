Fenerbahçe'de Jesus'un oyunu okuma oranı da yüksek sonucu değiştirme eylemleri de.
Başakşehir'in orta alanda oyunu rölantiye alma planına karşı takımını "dikey pozisyona" sokacak hızlı adamları oyuna sürdü, hamlesinin de altını imzaladı.
Teknik adamların sonuca etki yapan doğrularının her zaman ödüllük bir yanı vardır.
Rossi'nin attığı gol Jesus'a saygının posteridir.
***Galatasaray harika başladığı maçı çok farklı kazanacakken hakemin katline uğradı.
Vicdan yoksa görüşlerdeki netlik de bozuktur mertlik de!
İki haftadır Galatasaray üzerine oynanan oyunlarda fikir birliğine vardıysak orada tescillenmiş hakem cinayetleri vardır.
Adalet kimsenin oyuncağı değilse hakem Ali Palabıyık'ın tükettiği adaletin de işlediği suçun da hesabı olmalı. Üstelik iki uyduruk kırmızı kart delil olarak ortadaysa!
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Hatayspor karşısındaki Beşiktaş, bütün sırları deşifre olmuş sıradan bir takımdı ve yenilmeyi hak etti.
Maçtan sonra durumu "şok edici" olarak değerlendiren Valerien İsmael, kayıp puan falına da baktırsın, kendisine yol görünüyor.
Futbolculara gelince; onlar da biraz aynaya baksın, ayna sır tutmaz.
Beşiktaş takımı içindeki davayı düşürenlerle daha çok kayıp yaşar!
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Hakemler için dipnot: "Biraz adalet almaz mısınız hakem bey?" "Sağ olun aç değilim, pazar gecesi yeterince hak yedim!"