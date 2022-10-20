Kara töre!

TEKNOLOJİ dilinin popüler hale geldiği bir düzende bizler eski modayız.

"Kader; garibanların ağlarını öreceğine çocuklara kazak örseydi keşke" diye yazdık da kimsenin ilgisini çekmedi, "para parayı çeker" dediler.

"Amerika'yı güçlü kılan teknolojiye özentidir" dedik, "dahil olmadığın meseleye müdahil olma" dediler.

İnsanların anası ağlarken birilerinin "tuzunun kuru" olmasına itiraz ettik, "sen yağmurun sesine bak" dediler.

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Yazılarımda tekrara düştüğüm zaman ayağa kalkmak için eski yazdıklarıma bakıyorum da hiç değişmemişim ve vazgeçmemişim sorularımdan!

"Zenginlerin evinde her santimetrekareye kaç köfte düşüyor, yoksulların evinde 6 ayda bir 40 metrekareye kaç köfte düşüyor?"

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Eskiden tanıdığım güvenilmez insanlardan biri, geçenlerde "ben artık büyüdüm sen de büyü" diye mail attı.

Cümlenin içindeki taşı ayıkladım ve "küçük olduğunu fark ettiğin için büyüme ihtiyacı duymuşsun!" diye bir kenara not aldım ama göndermedim.

Çünkü o maile cevap verirsem kendini gerçekten büyük hissederdi.

O zavallı küçük şey!

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"Rahmetli Küçük İskender'in kitaplarının bir satırını Zülfü Livaneli'nin kitaplarına değişmem" cümlesinde ne vardır?

Yürekli ve eşsiz bir kalemi işaret etmek kadar haksızlığa isyan vardır!

Yaşamı boyunca "tezahürata" gerek duymayan Küçük İskender bende dağlar kadardır.

***

Onurlu yoksulların önümüzdeki kış mevsimini kırmızı ışıkta geçmeleri haktır.

Yıllardır kuralların üzerine basan adamların kimler olduklarını gördük, biraz da onlar görsünler!

***

Yıllar çabuk geçer, durduğu yerde bile kazanan sadece zamandır kaybeden insan.

Parayla bir halt olduğunu zanneden de aslında "haybeden" insan.

Sonradan öğrendim ki bazılarının kitabında "kalleş" doğulur O yüzden bu devirde kimseye sırtınızı dönmeyecekseniz.

Kara töredir bu! Menfaatin söz konusu olduğu hallerde en anlamlı dostluklar bile bir kaşık suda boğulur.





Biz düşen yıldızları

Gökyüzüne yamardık

Sevdalar kara tren

Bakıp bakıp ağlardık

Kuşlu zarflar içinde

Tebrik kartları yolda

Kahvenin telvesinde

Kısmet taşardı falda

Bir ıhlamur kokusu

Nerde o eski yazlar

Kulaklara küpeydi

İki kardeş kirazlar

Aşklar gelin çiçeği

O tatlı dilli zaman

Kağıt mendil bilmezdi

Yakası güllü zaman



Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Şekerli gıdalara dikkat et.

Ambulansa yol ver.

Çocuklara satranç öğret.

Şöhrete özenme.

Martılara yiyecek at.



Sosyal medyada adıma açılmış sahte hesaplar için suç duyurusudur.



TECRÜBELİ!

Güzel bir genç kızı kendisinden oldukça yaşlı bir adamla evlendirmek istiyorlardı da genç kız bu isteğe karşı çıkıyordu.

Sonunda teyzesi kızla konuşmaya karar verdi. "Bak kızım" dedi "sana 1 milyon dolarlık çek verseler tarihine bakar mısın?" "Bakmam" dedi kız ertesi hafta evlendi, bir yıl sonra boşandı şimdi sosyal medyada enayi zenginlere davetiye dağıtıyor!