Maden işçileri

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Ah güzel insanlar! Bir avuç kömür için ömür veren insanlar.

Onların bu ülke için verdiği emekleri karşılıksız bırakmayalım.

Kalanlara da gözümüz gibi bakalım.



Nerde telli duvaklı

Evvel zaman aşkları

Nerde o allı güllü

Sevdanın şarkıları



Yanaklara mendil olan

Omuzlara ne oldu

Samanlıkta seyran olan

Gönüllere ne oldu



Şimdi siyah beyaz

Filmler gibi

Güzelim sevdalar

Zamansız bitti

Özlemler hayaller

Veda makamı

Şarkıların canı

Cennete gitti



MUTLULUK TAKVİMİ

Ne yaparsan kalbinle yap.

Gerçek bir arkadaş ol.

Hayallerinin peşinden koş.

Emeğin hakkını ver.



Hiçbir kuş teknolojiye uçmaz nostaljiyi bırakıp da.



VESAİRE!

Adına "şipşakçı" denilen sokak fotoğrafçılarını özlüyor insan, yürürken bile elindeki cep telefonuyla "cilveleşen" teknolojiye inat.

Eski zamanların ölümsüz aşklarını özlüyor insan, şimdi aşkını bir gecede Louis Vuitton çantaya satanlara inat.

Daha ucuza satanlar da var.

İhtiyacımız olan güzellikleri özlemeyi bıraktığımız içindir ki, kendi dilini yaratan teknolojiye mahkum olduk.

İpliğini pazara çıkaranları izliyoruz şu sıralar ve hiç rahatsız olmuyoruz.