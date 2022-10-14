Ahde vefa!

GÖLGELER güvensizliğin simgesidir, sadece güneş ve ışıkla beslenirler, sıkıya gelince toz olurlar.

Tıpkı sahte dostlar gibi.

O sahte dostları en güzel biçimde sanat aleminde görürsünüz.

Dost dedikleriniz ya hançeri sırtınıza saplar ya da her fırsatta çıkarını hesaplar.

Aşağıdaki hikaye onları işaret etmek için yeniden düzenlenmiştir.

***

Adam ve hayattaki tek arkadaşı olan köpeği kazada birlikte ölmüşlerdi.

Gökyüzüne çıktıktan sonra bembeyaz bulutların arasında dolaşmaya başladılar.

Adam çok susamıştı, biraz su bulabilmek ümidiyle yürümeye devam ederken birden kendilerini muhteşem bir manzaranın karşısında buldular.

Çiçeklerle süslü bir bahçe, altınla kaplı kapı ve onları karşılayan beyazlar içinde bir kadın.

***

Adam köpeğiyle birlikte kadına yaklaştı ve sordu, "affedersiniz burası neresi?" Kadın gülümsedi; "burası cennet." Adam "harika" dedi sevinçle, "peki, bana biraz su verebilir misiniz? Çok susadım." Kadın cevap verdi, "içeri girin, içeride dilediğiniz kadar su bulabilirsiniz." Adam köpeğiyle içeri girerken kadın onu durdurdu. "Üzgünüm efendim köpeğiniz gelemez hayvanları almıyoruz."

***

Adam bir an durdu ve geri dönüp köpeğiyle birlikte geldikleri yolun tam ters yönüne doğru yürümeye koyuldu.

Bir süre sonra kendilerini çamurlu bir yolda buldular ve yolun sonunda karşılarına çiftlik girişini andıran bir yerle yırtık pırtık elbiseli bir dede çıktı.

Adam sordu, "affedersiniz bana biraz su verebilir misiniz?" Dede adamı içeri davet etti, "kapıdan girin sağda bir çeşme var." Adam şaşırdı, "peki arkadaşım da benimle birlikte oradan su içebilir mi?" "Tabii ki" dedi dede, "çeşmenin yanında köpeğin için de bir kase bulacaksın."

***

Adam köpeğiyle birlikte susuzluğunu giderip dedeye teşekkür ettikten sonra sordu, "burası neresi?" "Burası cennet" dedi dede. Adam şaşırdı "ama nasıl olur az önce muhteşem bir yere gittik ve orasının da cennet olduğunu söylediler." Dede "o rengarenk çiçeklerle süslü altın kapılı yer mi?" deyince adam başıyla onayladı.

"Orası cehennem" dedi dede.

Adam iyice şaşırmıştı. "Peki ama orası sizin adınızı kullanarak insanları kandırıyor diye hiç kızmıyor musunuz?" Dede gülümsedi. "Kızmıyoruz, çünkü onlar kendi çıkarları için en iyi arkadaşını yarı yolda bırakanları cennetten uzak tutuyorlar."

***

Not: Gençliğimde ahde vefa binlerce kez kanıtlanmıştır.

Şimdiki zamanın sahte dostları için aynı şeyler geçerli değildir.



Beni aradığın yerde

Başlıyor kayıpların

Ben yeminler edip de

Kaçanı ayıplarım



Atımın ayağı kırık

Üstelik önüm nehir

Ben bunları aşarım

Üstüme gelse herkes

Gözümden düştün bir kez

Ben sensiz de yaşarım



Ben bu kalbin gözyaşını

Yerde bırakmam bilirim

Ve de Ben bu aşkın gelmişini

Geçmişini silerim

Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Uyanmak için kitap oku.

Yapabileceğin şeyleri iste.

Ekranlarda seçici ol.

İş bitiminde masanı temizle.



Güzellikleri aramakla değil harcamakla geçiriyorlar zamanı.



MERAKLISINA!

. İkinci bir emre kadar, insanların birbirlerini sevmeleri yasaklanmıştır.

Üçüncü şahıslara duyurulur.

. Yükselen değerin alçaklık olduğu bir ülkede düşenin dostu olmaz.

. Siyah beyaz filmlerde çocukluğumuz oynuyor, ekranda birileri çocuklarımızın hayatıyla oynuyor.

