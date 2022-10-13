İfade gücü!

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Küçük el radyolarına duyduğum asaleti televizyonlara duymadığımı haykırmaktan onur duyuyorum.

Kan revan cümleler yetmezmiş gibi ana avrat sövgülerin itibar gördüğü filmlerin sanat statüsünden çıkarılmasını talep ediyorum.

Çünkü hiçbir güzellik insanların dünyasını aydınlatamaz; ifade gücü kadar.

Bizler çirkinliklere inat sevgi dolu sözcüklerle hayatımıza yeni bir tanım getirelim.

Dilimizin döndüğü kadar!



Boş bir kubbede kaldı

O eski hoş sedalar

Gözü yaşlı bir masal

Cumbalı hatıralar



Çocukluğumuz duruyor

Yazlık sinemalarda

Elde kaldı biletler

Hala bizi hatırlayan

Birileri yaşıyorsa

Kalbimize emanetler



Gözlerinden öptük aşkı

Yolda kaldı dilekler

Kulaklarımızda çınlar

O eski kırkbeşlikler

Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Hapishaneye kitap göndür.

Korkularını bilgiyle yenmeye çalış.

Zorlu bir kışa hazırlan.

Gülümse!



Ah benim Yeşilçam sanatçılarım, zarafet heykellerim.



ASIL MESELE!

Uyuşturucu satıcılarının yakalandığı yerde ayaklarının kırılması bir çıkış yolu değil.

Asıl mesele o çakalların arkasındaki şerefsiz patronları imha etmek.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunu başaracak güçtedir.

Not: Bu kansızların bu topraklarda hayat bulmasına izin vermeyecek olanları ömrümün sonuna kadar başımın üstünde taşırım.