İnsanlık suçu!

Ne savcıyım ne yargıç!

Ama yaşlı insanlarımızı böyle insanlardan "hastanelerde bile" koruyamıyorsak yazıklar olsun bizlere!





Sen gözyaşı mendilim

Unutulmuş omuzda

Egelim yanık tenlim

Üşüyorum temmuzda



Ömre bedel geceler

Bulutlardan şal yaptık

Ah be limon çiçeğim

Biz nerde hata yaptık



Erken biten yazların

Hüznü de erken gelir

Bu aşkın hikayesi

Her yürekte bilinir



Yaprağı dalından

Kopardı rüzgar

Ardımızdan meleklerin

Ağladığı söylenir

Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Kimseye gereğinden fazla değer verme.

Her şartta özgürlüğü savun.

Kuru üzüm ye.

Arabesk dinle.



Alçaklığın kartviziti; "sen benim kim olduğumu biliyor musun?"



YAŞLI İNSANLAR

El öpenleri azalmıştır ama hala çocukları gözlerinden öperler.

Küçük bir odanın içinde ya kendilerini arıyorlardır ya da saklambaç oynarken kaybettikleri çocukluk arkadaşlarını.

Çok zaman bekledikleri haberler bile gelmez, çünkü hayat çoktan vurmuştur telgrafın tellerindeki kuşlarını.