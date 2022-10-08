Çok merak ediyorum bunlara hangi suçtan cezai sorumluluklar yüklenecek?
O edepsizlerin yasalar önünde yıkıldıklarını görmek ve onların videolarını da bizler izlemek istiyoruz çünkü.
***Hasta ve yaşlı kadın sadece hastalığıyla değil, o çirkin eylemler karşısında da yaşam savaşı verdiyse kaç kez ölüp dirildiğinin karşılığı ne olacak?
Yaşlı bir hastaya bakmakla yükümlü olanların yaptıkları çirkinliklerle o kadını öldürmeye teşebbüs ettiklerini söylesem hukuk bana kızar mı?
"Olaya karışanların kendi cinayetlerini videoya alan katillerden ne farkı vardır?" desem, hukuku yönlendirmek suçundan belki de hakkımızda dava açılır!
Ama hasta bir kadını "böbreğini almakla" tehdit edenlere yasalar önünde her türlü savunmanın kapısı açılır öyle mi!
***
O yüzden hayvanlarda olmadığı varsayılan Allah korkusu bazı insanlarda yoktur.
Tıpkı emekçi müzisyen Onur Şener'i öldüren caniler gibi.
***Seyrettiklerimiz fragmandı belki de.
Hastanede videoya alınan görüntülerin dışında o yaşlı kadına neler yapıldı kim bilir?
Bu kanserli ruhların hastanedeki tüm geçmişleri sorgulanmalı.
O ahlaksızların aynı çirkinlikleri başkalarına da yaptıklarından zerre kadar şüphe duymuyorum.
Çünkü bir hastanede insanlık firardaysa orada her türlü çirkinliğe "yataklık" mevcuttur.
***Yaşlı insanların hafızaları kayıplara karışsa da kendilerine yapılan çirkinliklerin her saniyesi beyinlerinde trajik bir fotoğraf olarak kalır.
Son görüntüleri hüzün yüklüdür diye, hem de hastanelerde edepsiz soytarıların oyuncağı olmalarına izin mi vereceğiz?
***Bu kötülüğü yapan her kimse işkence ve insanlık suçu işlemişlerdir.
Yaşlı ve hasta insanlarımızın sevgiye ve bakıma olan ihtiyaçlarını görmezlikten gelenlerin işledikleri suçların hiçbirinin af kapsamında işi olamaz.
Yaşlı bir hastaya ödettikleri bedellerin binlerce katını onlar ödemeli.
***
Ne savcıyım ne yargıç!
Ama yaşlı insanlarımızı böyle insanlardan "hastanelerde bile" koruyamıyorsak yazıklar olsun bizlere!
Sen gözyaşı mendilim
Unutulmuş omuzda
Egelim yanık tenlim
Üşüyorum temmuzda
Ömre bedel geceler
Bulutlardan şal yaptık
Ah be limon çiçeğim
Biz nerde hata yaptık
Erken biten yazların
Hüznü de erken gelir
Bu aşkın hikayesi
Her yürekte bilinir
Yaprağı dalından
Kopardı rüzgar
Ardımızdan meleklerin
Ağladığı söylenir
Hakkı YALÇIN
MUTLULUK TAKVİMİ
Kimseye gereğinden fazla değer verme.
Her şartta özgürlüğü savun.
Kuru üzüm ye.
Arabesk dinle.
Alçaklığın kartviziti; "sen benim kim olduğumu biliyor musun?"
YAŞLI İNSANLAR
El öpenleri azalmıştır ama hala çocukları gözlerinden öperler.
Küçük bir odanın içinde ya kendilerini arıyorlardır ya da saklambaç oynarken kaybettikleri çocukluk arkadaşlarını.
Çok zaman bekledikleri haberler bile gelmez, çünkü hayat çoktan vurmuştur telgrafın tellerindeki kuşlarını.