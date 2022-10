İltica!

***

***

***

***

***

***

Geçmişte hatalarım var, pişmanlıklarım ama her hafta posta kutularında beklediğim mektuplarım da var, hiçbir şekilde menfaate dayanmayan dostluklarım da.



Oluruna bıraktık

Artık her şeyi

Nasılsa kaderin

Dediği dedik

Ayrılık aşkımızı

Ele geçirdi

İkimiz de fena

Bedel ödedik



Bir yalan bulmacanın

İçinden çıkamadık

Yıllara da kıydık

Sevgimize de

İki şaşkın bir aşkın

Elinden tutamadık

Madalya verdiler

İkimize de

Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Klasikleri yeniden oku.

Çocuklara yün çorap ör.

Cam kenarında mum yak.

Sigarayı bırak



Her şey bir film sahnesi kadar gerçek ama yalan!



KENDİMİZE KIZALIM!

Şimdi özel kanallar, bankalar, iletişim şirketleri bizlerle anlaşma yaparken "kullanım teminatı" istiyorlar.

Ömrümüzü veresiye yazdırdığımız yetmezmiş gibi, bir de bunlara söz veriyoruz.

Üç kuruşluk çıkarımız olduğunu hissettirdikleri için, ya da kendimizi yok saydığımızı bildikleri için! O yüzden kendimize kızalım.