Karışık!

İSTANBUL'DA bir ilçenin belediye başkanı yaptığı iyilikleri afişlerle donatmıştı.

Afişlerinin önünde durup, "yaptığın iyiliği Allah biliyor yetmez mi?" diye bağırdım, oradan geçen birileri duydu da oralı olmadılar.

İşte o anda karar verdim; "bundan sonra gördüklerini içinden oku!" Noktayı koydum. "Yazılanı iyi okumak için yüksek sesle haykırmana gerek yok!" Anlayana bir balığın ağzından çıkan baloncuklar bile çok şey anlatır çünkü.

***

Özel hastanelere gittiğim zaman, doktorlar rahatsızlığa teşhis koymakta sorun yaşıyorlar ama size para harcatacak her şeyi yapıyorlar, hele özel sigortanız varsa.

O yüzden kişisel tedavi yöntemimi geliştirdim; eski zamanlardan kalan gerçek doktorların peşine takılıyorum.

Biliyorum ki onların Hipokrat yeminleri özel sigortalıya da geçerli parası olmayana da!

***

Birilerinin hayatı çürüyor, birileri kendilerine döşenmiş yollarda paranın izini sürüyor.

Ayılar bile armudun iyisini yemeyi bıraktı, birbirlerine sofra kuruyorlar artık.

İçlerinde restoran açan bile var.

Domuz pirzolasına 200 dolar ödeyen sonradan görmeler mevcutken ayılar için armudun hükmü kalır mı?

***

Geçenlerde bir arkadaşım "en kolay kimler renk değiştirir?" diye sordu, "boyacılar" dedim beğenmedi.

Onun verdiği cevabı da ben beğenmedim yüzü "morardı!" Verdiği sözlerden cayanlardan olduğunu bildiğim için hiç şaşırmadım.

***

Kahve içtiğim kafede yan masada oturan bir grup genç kız hayattan beklentileri üzerine sohbet ediyordu da kulak misafiri oldum.

Biri "babamdan aldığım harçlıkları geri ödemek istiyorum" dedi.

Diğeri "zengin koca bulmak!" Gençler arasında zor olanla kolayı seçmek arasında yüzde 50'lik düşünce farkı vardı.

Biliyorum ki onların adımları belirleyecek hayatlarını, bizlerin onlar hakkındaki düşünceleri değil.

Ama babasından aldığı harçlıkları ödemek isteyen genç kızlar artık çok az.

Kızların yoksulu zengin istiyor zengini daha zengin.

***

Dünya değişti aşklar paralandı, insanlığın zerresi mumla aranıyor.

El verecek dost da kalmadı gül verecek aşk da.

Kaybettiklerimiz bulduklarımızdan çoksa, aldıklarını eski yerine koymaz zaman.

Hele üç kuruşluk çıkar uğruna insanlıktan vazgeçenleri gördüğü zaman.





Bu dünyanın adaleti

Yok arkadaş yok arkadaş

Dosttan gördük ihaneti

Hem de nasıl çok arkadaş



Saat gibi kurulduk da

İyi günde sorulduk da

Sırtımızdan vurulduk da

Ah demedik ah arkadaş



Kazdılar da kuyumuzu

Sular geçti boyumuzu

Ömrümüzü kuzu kuzu

Biz yedirdik biz arkadaş



Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Ekranda haber izleme.

Bir kediyi okşa.

Zorlu bir kışa hazırlan.

Klasik müzik dinle.



Eskiden dost bildiklerimiz bizi "yeniden" vurdular!



SIFATLI CANİ!

Müzisyen Onur Şener'in katil zanlıları ifadelerinde birbirlerini suçlamış.

Mert olanlar insan canına kıyar mı? Mert olanlar yaptıklarını ya da gördüklerini inkar eder mi?

Kaybolan insanlığı ekmeğinden başka davası olmayan bir babanın boğazına şişe saplayan ve seyreden kim varsa onlar en ağır cezalara layıktır.

Ama ben bu ülkede hukuktan her zaman şüphe ederim.

Alkollü kullandığı lüks otomobiliyle polis memurunu öldüren zengin züppe sokaklarda fink attıysa, o güzel babayı öldüren "sıfatlı bir cani" kaç gün hapis yatar sanıyorsunuz?