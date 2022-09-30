Gerçek karanlığın güneşle ilgisi olmadığını büyüyünce öğrendim.
***Çocukluğumda birçok arkadaşım marangozun yanında çalışmak için can atardı.
"Neden?" diye sorduğumda, "yaş tahtaya basmamak için" derlerdi de gülerdim.
Ne de olsa dünyanın üçte ikisi su. Üç kişiden ikisinin yaş tahtaya basma olasılığını o zamanlar öğrendim.
***Bir zamanlar "hali vakti yerinde olmak" diye bir tabir vardı, evi ya da otomobili olup borcu olmayanlar için kullanılırdı.
O zamanlar ekmeğin okkası bir liraydı, Allah'ın suyu parayla satılmıyordu, ev kiraları da çalışanın maaşının dörtte biri falandı.
Yoksul insanların durumu da fena sayılmazdı yani!
***
Ne olduysa süpermarket kazıklarının mahallelerin orta yerine çakılmasından sonra oldu, parayı bulmak da çocuk oyuncağı oldu.
***Yıllardır toprak çanaklardan güneşi içenlerle, bilmem kaç bin dolarlık şampanyayı içenleri kıyasladım.
Lüks restoranlarda bilmem kaç yüz dolarlık etleri "Arap gibi yiyenlerle" Afrikalı gibi çalışıp aç uyuyanlar arasındaki fark ortada!
O yüzden para sayanları değil, kimlik kazanmayı değerli sayanları sevdim. Onurlu yoksulları yani.
***Geleceğe isyan edenler için geçmişe iltica etme hakkı tanınsaydı ne yapardım?
Aynı delilikleri yine yapardım.
***Kırık testiden bir dikişte içilen sudur hayat. Yalanların tatil köylerinde doğruluğun hükmü kalmasa da dokuz köyden kovulanlar için onuncu köydür hayat!
***
Hayatı istediği gibi yaşayamamış uzak köylerdeki insanların mezar taşlarına, "100 yaşına kadar yaşadı ama dünyaya gelmedi" diye yazarlar.
Dünyanın hakkından gelenlerin mezar taşına yazılanları okumaya gerek yok. Nasılsa istediklerini yazdırırlar!
Biz gururla silerdik
Gözümüzdeki yaşı
Her akşam düşlerimiz
Yıldızlı dilek taşı
Kalbimizde yaşanan
Dilimizde şarkıydı
Aynı kızı sevsek de
Arkadaşımın aşkıydı
Nerde ömrü çözüp çözüp
Bağladığımız geceler
Nerde o sırt sırta verip
Ağladığımız geceler
Gözyaşları boğarken
Sevdalı yastıkları
En güzel teselliydi
Arkadaş ıslıkları
Hakkı YALÇIN
30 EYLÜL 2022
MUTLULUK TAKVİMİ
Pişirmek zorunda olmadığın bir yemek yap.
Maskeni tak.
Aç insanı geri çevirme.
Bulmaca çöz.
Kendini temize çekmeyenlerin temiz dünya özlemi olamaz.
GERÇEK HİKAYE!
Bir işadamı kendisine yeni bir sekreter bulunca adamın karısı çok kıskandı.
Tüm zamanını bir sekretere verilen paranın ne kadar gereksiz olduğunu kocasına anlatmakla geçirdi.
Sekreterin yapacağı işleri o yapacak, tasarruf ettikleri parayla da kendilerine muhteşem bir villa alacaklardı.
İşadamı sekreterini kovup karısını yanında çalıştırarak muhteşem villayı aldı ve o villada kovduğu sekreteriyle yaşamaya başladı.
Not: Adamın işini merak ediyorsanız Amerika'yla bağlantılı.