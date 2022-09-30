Kırık testi!

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Hayatı istediği gibi yaşayamamış uzak köylerdeki insanların mezar taşlarına, "100 yaşına kadar yaşadı ama dünyaya gelmedi" diye yazarlar.

Dünyanın hakkından gelenlerin mezar taşına yazılanları okumaya gerek yok. Nasılsa istediklerini yazdırırlar!



Biz gururla silerdik

Gözümüzdeki yaşı

Her akşam düşlerimiz

Yıldızlı dilek taşı

Kalbimizde yaşanan

Dilimizde şarkıydı

Aynı kızı sevsek de

Arkadaşımın aşkıydı

Nerde ömrü çözüp çözüp

Bağladığımız geceler

Nerde o sırt sırta verip

Ağladığımız geceler

Gözyaşları boğarken

Sevdalı yastıkları

En güzel teselliydi

Arkadaş ıslıkları

Hakkı YALÇIN



30 EYLÜL 2022

MUTLULUK TAKVİMİ

Pişirmek zorunda olmadığın bir yemek yap.

Maskeni tak.

Aç insanı geri çevirme.

Bulmaca çöz.



Kendini temize çekmeyenlerin temiz dünya özlemi olamaz.



GERÇEK HİKAYE!

Bir işadamı kendisine yeni bir sekreter bulunca adamın karısı çok kıskandı.

Tüm zamanını bir sekretere verilen paranın ne kadar gereksiz olduğunu kocasına anlatmakla geçirdi.

Sekreterin yapacağı işleri o yapacak, tasarruf ettikleri parayla da kendilerine muhteşem bir villa alacaklardı.

İşadamı sekreterini kovup karısını yanında çalıştırarak muhteşem villayı aldı ve o villada kovduğu sekreteriyle yaşamaya başladı.

Not: Adamın işini merak ediyorsanız Amerika'yla bağlantılı.