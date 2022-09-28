Haysiyet; bütün organlarını insanlığa bağışlar, kapitalizm insanların üzerindeki yorganı çeker organlarını çalar.
***Kapitalizmin öznesi paradır, sömürüdür, talandır, kapitalizmin insanlıkla hiçbir ilgisi yoktur.
Bunu en net biçimde Amerika'da görürüz, çünkü Amerika kimsenin bağımsız olmasını istemez, dünyayı parmağında oynatmak ister.
Clinton dışındaki her Amerikan Başkanı eski cinayetlerin izinden yürümekten başka bir role soyunmamıştır.
***Amerika ne zaman itibarını kaybetse, çözümü kendine ait olmayan topraklara saldırı planlarında arar. Bu planlar 30 yıllık 50 yıllık planlar.
Amerika ne zaman barıştan ve insan haklarından bahsetse içimden gülmek gelir. Bunlar büyük yalanlar.
Gençlik yıllarımda duvarlarıma astığım Kızılderili posterlerini de unutmam Hiroşima'yı da Ülkemin gençliğine bile saldıran dünyanın en büyük kapitalistine bir daha sorarım.
"Hangi ülkenin sizin kadar kirli bir tarihi var?"
***
Amerika şimdi Yunanistan üzerinden bizi tahrik ediyor.
Yunanistan adına adaları silahlandırıyor, sınırımıza tanklar yığıyor, Yunan hükümetini de arkadan itekliyor.
Sahibi olduğumuz topraklardan bizleri iteklemek için birlik olanlar da diğer tarafta bekliyor.
"Amerika savaş ekonomisi olmadan yaşayamaz" diye bizler yem olacak değiliz.
İnsanlığı küçük düşüren büyük örgütler dünyanın seyrini değiştirdi diye bizler haritamızı değiştirmek isteyenlere boyun eğecek de değiliz.
***Ama kendi içimizde çok önemli bir dönüşüme ihtiyacımız var.
Çünkü bizim kardeşlikten, milli birlik ve ülke bütünlüğünden başka sığınacağımız gerçeğimiz yok!
Ambulans geciktiğinde yaralı insanı hayata döndürmek zordur.
***Unutulmasın ki, bu dünya Amerika'yı sırtında taşımayı bildiği gibi sırtından atmayı da bilir.
Yeter ki birimiz hepimiz için duygusunu yeniden ayağa kaldıralım.
En acımasız düşmanlar bile sevgiyle yenilir dirençle ve bütünlükle.
Amerika gibi ülkelere cesaret veren "ülkelerin içidir" çünkü!
***Sosyal medyanın mezbaha gibi kullanıldığı teknolojik dünyada, sevdiklerime her zaman nostaljiyi işaret ettim.
O yüzden gençliğimden beri en sevdiğim şarkıdır.
"Bir başkadır benim memleketim."
Biz gururla silerdik
Gözümüzdeki yaşı
Her akşam düşlerimiz
Yıldızlı dilek taşı
Kalbimizde yaşanan
Dilimizde şarkıydı
Aynı kızı sevsek de
Arkadaşımın aşkıydı
Nerde ömrü çözüp çözüp
Bağladığımız geceler
Nerde o sırt sırta verip
Ağladığımız geceler
Gözyaşları boğarken
Sevdalı yastıkları
En güzel teselliydi
Arkadaş ıslıkları
Hakkı YALÇIN
28 Eylül 2022
MUTLULUK TAKVİMİ
Bahis oyunlarından uzak dur.
Özel günde özel davran.
Bebek patiğine zil tak.
Lavabo kenarında yüzük bırakma.
Ucuz şöhretlerin "reklam yüzü" olması şaşırtıcı değil.
ÖZNE KİTAP!
Bir film sahnesi. Yolda on yaşlarında bir çocuk, yolun karşısında bir fırın, yanında da kitapçı dükkanı.
Çocuk aç olduğu için fırına girerken, kitapçı dükkanında bir mizah dergisi görür. Gözleri iki vitrin arasında gezinir ve son parasıyla mizah dergisini alır. O dergiyle doyacağına inandığı için, ya da filmi çeken yönetmenin gözünde kitap okumaya verilen değeri göstermek için.
Dipnot: Görücüye çıkmanın kahve sahnesinin 3 dakika sürdüğü yerli televizyon dizilerinde toplumu uyutmak varken, böyle sahneler ancak yabancı filmlerde olur.