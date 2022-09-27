Ben çağırmadım!

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Ben Akdeniz rüzgarlarını seviyorum, batan güneşin kızıllığını.

Özgürlüğü seviyorum, dalga seslerinden yansıyan Portofino'yu.

Birazdan saçlarını siyaha boyar bulutlar, rüzgarlar kuru yaprakları yığar sokaklara.

Birazdan yağmurlar da başlar.

Sonbahar gelmiş ben çağırmadım.



Beni aşkın yaşatır

Canım var can içinde

Hala titriyor içim

Gözlerim kan içinde



Nerdesin şimdi nerde

Çare bulunmaz derde

Anılar orta yerde

Şehir duman içinde



Özledim deli gibi

Hasret sarar içimi

Sen de sevmiştin beni

Evvel zaman içinde

Hakkı YALÇIN



27 Eylül 2022

MUTLULUK TAKVİMİ

Çiçekleri şarkılarla sula.

Eski giyim eşyalarını onar.

Adaçayı iç.



Unutmayın ki yılanın kuyruğu dilinden başlar.



SAVAŞ VE BARIŞ!

Uğruna savaşılacak o kadar güzellik varken, sırf dünyanın silah tüccarları istedi diye savaşmak ne çok canlar alıyor.

Büyük İskender'in tarihin sayfalarında "Bu küçük dünyada bayrağımı dikecek yer kalmadı" diye ağladığı söylenir.

Obama'nın "Ortadoğu'da öldürülecek çocuklar azaldı" diye iç çektiği bilinir.

Bunun şimdiki zamana tercümesi; "kanlı gözyaşlarıdır!

Not: Bu dünyada en anlamlı savaş, barış üzerine olmalıydı.