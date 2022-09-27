Güzelliklerin dilinden anlayan insan sayısı azaldı, kalemin yerini bilgisayar aldı.
Klavyeler klozetten 400 kat daha kirliymiş kimin umurunda!
İnsanlığın gözünden düşenler ya sosyal medyanın gözüne giriyor ya toplumun.
İyiliklerin nostaljisi kalmadı.
Teknolojiyi ben çağırmadım.
***Bir ahlaksız virüs ortalığı kırdı geçirdi de evrim geçirdi dünya.
Yaşlı veya genç, güzel insanlarımızı kaybettik, hepsi de sevdiklerinin kalbine gömüldü.
Tırnaklarıyla hayatı kazımanın ödülü bedava can vermek!
Dünya nüfusunu dizayn etmek isteyenlerin gönlü oldu.
Pandemiyi ben çağırmadım!
***Duygular plastik, zarafet kabul görmüyor artık, yakında güzel olan hiçbir şey kalmayacak.
Yoksulluğun tırnaklarının etimizde olması yetmiyor, bir de şiddet humması gittikçe yayılıyor memleketimizde.
Eli öpülesi sözcükler bile ayaklar altında dolaşıyor artık.
Nefreti ben çağırmadım.
***
Her yaz mevsimi aynı sinema, her yıl aynı kundakçılar.
Tatil beldelerimiz kül oldu, şimdiden rezervasyonlara başladı dikilecek oteller.
Yangınları ben çağırmadım.
***Savaşta ölenlerin gözleri kapatılmaz da bizler gözümüzü açmayı öğrenemedik hala!
Sadece silahla değil, bebekleri soğuktan dondurarak öldürmek de suç değil mi?
Cehennemin dibine yollasınlar ellerindeki nükleer silahları.
Bütün dünya uyurken, su uyur da Rusya ve Amerika uyumaz!
Savaşları ben çağırmadım.
***
Ben Akdeniz rüzgarlarını seviyorum, batan güneşin kızıllığını.
Özgürlüğü seviyorum, dalga seslerinden yansıyan Portofino'yu.
Birazdan saçlarını siyaha boyar bulutlar, rüzgarlar kuru yaprakları yığar sokaklara.
Birazdan yağmurlar da başlar.
Sonbahar gelmiş ben çağırmadım.
Beni aşkın yaşatır
Canım var can içinde
Hala titriyor içim
Gözlerim kan içinde
Nerdesin şimdi nerde
Çare bulunmaz derde
Anılar orta yerde
Şehir duman içinde
Özledim deli gibi
Hasret sarar içimi
Sen de sevmiştin beni
Evvel zaman içinde
Hakkı YALÇIN
27 Eylül 2022
MUTLULUK TAKVİMİ
Çiçekleri şarkılarla sula.
Eski giyim eşyalarını onar.
Adaçayı iç.
Unutmayın ki yılanın kuyruğu dilinden başlar.
SAVAŞ VE BARIŞ!
Uğruna savaşılacak o kadar güzellik varken, sırf dünyanın silah tüccarları istedi diye savaşmak ne çok canlar alıyor.
Büyük İskender'in tarihin sayfalarında "Bu küçük dünyada bayrağımı dikecek yer kalmadı" diye ağladığı söylenir.
Obama'nın "Ortadoğu'da öldürülecek çocuklar azaldı" diye iç çektiği bilinir.
Bunun şimdiki zamana tercümesi; "kanlı gözyaşlarıdır!
Not: Bu dünyada en anlamlı savaş, barış üzerine olmalıydı.