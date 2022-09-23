Bizim çocuklar!

***

***

***

***

***

İçimizden birini başkalarına anlatırken "bizim çocuklar" deriz.

Bizleri son olarak kaderimizin ağlarını toplarken görmüşler.

Merak etmesinler bizler ölümü bile gözlerinden öperiz.



Sen dalgaların

Sahili dövdüğü

Toprağın kızı

Ben ekmeğini



Taştan çıkaran

Kuzeyin oğlu

İki yeşil üzüm

İki çiğ tanesi



Yüreğimiz yara deniz

İki çakıl taşı

İki deli dalga

Gözlerimiz Karadeniz

Hakkı YALÇIN



23 Eylül 2022

MUTLULUK TAKVİMİ

Çocuklara bere ör.

Lütfen kibar ol.

Kötüyü bağışlama.

Özgürlüğü savun.



Kadınlar erkeklerden daha cesurdur; genetik olarak!



MAZİ GEZİNTİSİ

Yeşilçam filmlerinde, gelinlik mağazalarının camlarını indiren yoksul delikanlıların yerine kendimizi koyardık.

Sonra bir plak koyardık pikaba;

Barış Manço'dan 'Kol Düğmeleri', Alpay'dan 'Fabrika Kızı.' Bugün bile dinlesek içimizde bir şeyler kopar. Onların giderken bizlere bıraktıklarını bugünün şarkılarında bulamadığımız içindir bu mazi gezintileri. Bu eskimeyen özlem!