Kimsesiz!

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O sırada adamın arkadaşı geldi, ben onları yalnız bıraktım.

Galiba hep yalnızdı adam!

Eminim ki kimsesiz!



21 Eylül 2022

MUTLULUK TAKVİMİ

Hayatın anlamını sorgula.

Çöpünü yere atma.

Sandviç yap.

Kuş satın al özgür bırak.



Hasrete tek başına

Alışılmıyor

Kıymeti kaybetmeden

Anlaşılmıyor



Işıkları söndürüp

Saklanacaktım

Hapsedip gözyaşımı

Ağlamayacaktım

Meğer yağmurlar

Birikmiş gözlerimde

Tutuyla tutula

Dün gece

Sarıldım resmine

Oturup ağladım

Katıla katıla

Hakkı YALÇIN



Bir zamanlar insanlar ceplerinde silah değil gazete taşırdı.



BELGESEL!

Türkiye'deki belgesellere bakınca, belgeseli yayınlanan kişinin istediği soruların dışında hiçbir şeyin sorulmama şartını bulabilirsiniz.

Yanlışların ve çirkinliklerin üzerinin "kaymakla" kaplandığını görürsünüz.

"Haksızlıkla savaşmak kötülükle sevişmekten bin kere değerlidir" gerçeğinin zerresini göremezsiniz.

"Belgeseller öğretici, eğitici ve her şeyden önemlisi gerçekçi olmalıdır" meselesi bizim "kaymakçılar" için önemli değildir.

O yüzden serveti onuruyla ölçülen eski zaman insanlarının belgesellerini bu topraklarda ömrü billah göremezsiniz!