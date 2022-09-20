Yaz bitti!

GÜNEŞİN altında yatanlar gibi mısırlar da haşlanmıyorsa artık.

Doğan güne deniz kıyılarından başlanmıyor da ruhumuz üşümeye başlıyorsa.

Göçe hazırlanıyorsa kuşlar ve mendil sallanıyorsa sıcak anılara.

Yaz bitti demektir.

***

'Mavi nurdan bir ırmak gölgede bir salıncak' dünyası yerini gelecek mevsimlerin sorgusuna bıraktıysa.

Yapraklar kayık olmak için şimdiden adını yazdırıyorsa sonbahar yağmurlarına.

Ve güneş yavaş yavaş erkenden gitmelere başladıysa evine.

Yaz bitti demektir.

***

Hasat mevsimi geldiyse, yakılmaya başlanmışsa ayçiçeği tarlaları.

Ağustos böceklerinin konserleri son bulmuş da karıncalar yiyeceklerinin son stoklarının hesabındaysa.

Kavunların karpuzların içi çürük çıkıyor da olgunlaşıyorsa narlar.

Yaz bitti demektir.

***

Velilerin eğitim sıkıntıları dışa vuruyor da trafik karmaşasında gitgide yaşanmaz hale geliyorsa şehirler.

Başımızda dolaşan "kara bulutlar" geleceği ablukaya almak için sıraya giriyorsa.

Güneşin batışındaki sihri arıyorsa fotoğraflar ve şimdiden özleniyorsa o güzelim haziranlar temmuzlar.

Kışın kapısını kırmak için sonbaharın ne kadar acele edeceğinin de bir güzel farkındaysak.

Yaz bitti demektir.

***

Vitrinlerde yazlık giysilerin çürükleri "indirim" adı altında satılmaya başlandıysa.

Sonbahar ve kış sezonları için "etiketler" geçen yıla inat dörde beşe katlandıysa.

Hayal edilenle kabul edilen arasındaki gerçekler kapıya dayandıysa.

Yaz bitti demektir.

***

Kazanan zamandır kaybeden insan.

Çınlıyorsa içimizdeki boşluk ve bir mevsim daha azalmışsa ömrümüzden.

Aç kurtlar gibi üzerimize saldıracak kış mevsimine hazırlıksız yakalanma ihtimalimiz büyükse. Ve umutları yitirdiğimiz anlaşılıyorsa yaşadıklarımızdan.

Yaz bitti demektir.



Bu dünyanın adaleti

Yok arkadaş yok arkadaş

Dosttan gördük ihaneti

Çok arkadaş çok arkadaş



İyi günde sorulduk da

Saat gibi kurulduk da

Sırtımızdan vurulduk da

Ah demedik ah arkadaş



Kazdılar da kuyumuzu

Sular geçti boyumuzu

Ömrümüzü kuzu kuzu

Biz yedirdik biz arkadaş



Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Nedenler üzerinde fikir yürüt.

Markette etiketlere dikkatli bak.

Sakin ol.



Dürüstlük bedel ödemeyi gerektirir ama mutlak yürek ister.



GÖRKEMLİ TÖREN

İngiltere Kraliçesinin cenaze törenine baktım. Halkın gösterdiği sevgi ve saygıya, muhteşem intizama. Tarihe ve geleneklere sadakatin önemine.

Bütün dünyanın naklen yayınladığı görüntülerin diğer ülkelerdeki yansımasına.

Binlerce insan o mahale varabilmek için yürüdü, binlerce insan saatlerce bulundukları yeri bile bozmadı. Sevgi ve saygı böyle bir şey.

Bizler ölen büyüklerimize bile o saygıyı gösteremediğimiz için kendimizi sorgular mıyız acaba?

Bizler tarihimize ve atalarımıza sahip çıkmamız gerektiğini öğrenir miyiz yeniden?

Birbirimizi yemekten vazgeçip.



