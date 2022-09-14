Futbol sır tutmaz!

SEZON başından beri saha içindeki ölü noktaları görmeyip sadece forvet hattındaki enerjiye bakılırsa!

O forvet hattı arızalanıp savunmadaki çürükler dışa vurur da teknik adam saha kenarında aciz biri gibi durursa!

Başakşehir 3 puanı alır gider.

Beşiktaş'ta kendini ifşa edenler görmezden gelindiği içindir ki Başakşehir yenilginin inşası Valerien İsmael'e aittir. İntihar uzmanına!

Not: Futbola sır verme tutamaz!

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Özellikle ilk yarıda Başakşehir'in pas trafiğine bakınca, Beşiktaş'ın orta alanındaki seyyahların bu yükün altından kalkamayacağı da ortadaydı, savunmadaki anonslar da.

Varsa yoksa N'Koudou.

"Biz uzun toplar atalım sen koş! Biz seyredelim sen bir koşu dağları del de gel!" Eldeki en değerli futbolcuyu rakipten çok takım arkadaşları yoruyorsa, intiharın kalan kısmı futbolculara aittir.

Başakşehir'in de hakkını verelim, takımdaki pozitif enerjiyi ve mücadele gücünü her maçta arttıran Emre Belözoğlu'nun da.

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Galatasaray'da yeni transferler takıma oturana kadar birtakım aksaklıklar olacağı muhakkak ama gençlerin kendini bulmaları bu açığı kapatacak gibi.

Yunus Akgün'ün soluk soluğa mücadelesinden, Kerem Aktürk'ün yüzünden düşen parçaları bırakıp kendini oyuna vermesinden sonraki Galatasaray, Kasımpaşa maçının kazanılma şartlarında özneydi.

Gomis'e de parantez açmalıyım.

İsmin gol hali Gomis'in "sorumlu olduğu" özel dakikalarda sahneye çıkmak gibi bir özelliği var.

Gol de bu adama yakışıyor golden sonraki sevinç de!

Ama takım kazandıkça en çok Okan Buruk adına seviniyorum.

Bulunduğu yeri sağlamlaştırdığı için. Güzel insanların kazanmasını istediğim için.