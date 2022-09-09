Tebrik!

***

***

***

***

***

***

***

***

Açgözlü bir zenginin berberi olduğunuzu hayal edin, "sizin vicdanınızı kim tıraş ediyor?" diye sorun.

Saçlarına yüklenen elektrikten kaç para kazandığını da sorun, çünkü onlar sinekten bile yağ çıkartırlar.

O açgözlü zenginler karşınızda başını eğerken "dik dur" deseniz de duramazlar.

Aslında böyle insanların başını eğmek için berber olmanıza da gerek yok, sizin dik durmanız yeterli.

O zaman kendinizi tebrik edin.



Mutluluk Takvimi

Yaşadığın çevreyi koru.

Takdir etmeyi öğren.

Yazlık anıları dinle.

Kendini kahveyle şımart.

Maskeni tak.





Ne çok şey kattın

Benim ömrüme

Hiçbir şey seninle

Bir tutulmuyor

Ben mutlu olmayı

Senden öğrendim

Senin gibi giden

Unutulmuyor



Bu sevda ancak

Sende sevda olurdu

Seni tanımak bile

Benim için gururdu



Belki geçti belki erken

Ayrılık zor çok severken

O gün sana bir kez daha

Aşık oldum giderken

Hakkı YALÇIN



HAYAT SIRAYLA!

İki gün önceki 'yaşlı insanlar' yazımla ilgili olarak çokça telefon aldım.

"Bizleri unutmadığınız için size teşekkür ederiz" diyenler de oldu, yalnız bırakılmakla ilgili yakınlarına sitemlerini paylaşanlar da.

Alttaki satırlar yaşlı yakınlarını inkar eden hayırsızlar için.

"Yaşlılık; gençlerin vurdumduymazlıkları için bestelenmiş bir şarkıdır, içlerinde tonlarca yarayla!

Ama bilinmesi gereken bir şey vardır ki, bu hayat sırayla!"