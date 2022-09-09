Vav TV İzle
HAKKI YALÇIN HAKKI YALÇIN
  • 09 Eylül 2022, Cuma

Tebrik!

TEKNOLOJİK trenlerin frenleri tutmuyorsa siz kendinizi tutun, sosyal medya mezbahalarında yeriniz olmamalı. Nostaljik ruhunuz ayaktaysa eğer!
Hayat bir mücadele ama başkalarını devirerek ayakta kalmak duygusunun insanlıkta asla yeri yok.
Başkalarının çiçeklerini sulamaktır hayat, başkaları sizin çiçeklerinizi kurutsa da.

***

Bugünün "anahtar" cümlesi; çaldığınız kapılar açılmadı diye sizin de başkalarına kapıları kapatmanız gerekmiyor.
Yumurta kapıya dayanınca zaten iş işten geçmiş demektir.

***

Çocukların üzerini aile yadigarı geleneklerle örtün.
Asla üşümezler günü gelince de sizi kara kara düşündürmezler.
Hal ve gidiş derslerinin ortadan kaldırılmasından sonradır, uyuşturucunun okul kapılarına dayanması.

***

İçiniz sıkılırsa bir dostunuzu arayın, birinin omuzuna yaslanmaktan da korkmayın.
Öyle bir omuz bulabilme ihtimalini çoğaltmak için sizdeki omuzun vefasını sorgulamayı da unutmayın.

***

Başkalarının kanlı parasını sayacağınıza yerinizde sayın.
Çünkü kirli para her türlü kötülüğe müsait olanların gelişimini hızlandırıyor.

***

İçinizdeki çocuğu hırpalamak kendi tasarrufunuzda olabilir ama bunun bedelini ödemek zorunda olduğunuzu da unutmayın.
Çocuk kalma hevesini kaybedenlerin hevesi de kursağında kalır.

***

Arada bir lösemili çocukları ziyaret edin. Onlar kimseyi çağırmaz sadece gelmelerini bekler.
Onların saçları da yoktur suçları da ama onları mutlu edecek ipuçları sizdedir emin olun.

***

Hayata poz vermek için gelenlerle, kellesini koltuğunun altına alıp yürüyenler arasındaki farkı hissedin.
Kaybetmeyi göze alanların kazandığı onur hala insanlık kitaplarında yazıyor.
Bazen hayat kurtarırken kahraman olur insan bazen hayatını verirken.
Popüler olduğu için asla!

***

Açgözlü bir zenginin berberi olduğunuzu hayal edin, "sizin vicdanınızı kim tıraş ediyor?" diye sorun.
Saçlarına yüklenen elektrikten kaç para kazandığını da sorun, çünkü onlar sinekten bile yağ çıkartırlar.
O açgözlü zenginler karşınızda başını eğerken "dik dur" deseniz de duramazlar.
Aslında böyle insanların başını eğmek için berber olmanıza da gerek yok, sizin dik durmanız yeterli.
O zaman kendinizi tebrik edin.

Mutluluk Takvimi
Yaşadığın çevreyi koru.
Takdir etmeyi öğren.
Yazlık anıları dinle.
Kendini kahveyle şımart.
Maskeni tak.


Ne çok şey kattın
Benim ömrüme
Hiçbir şey seninle
Bir tutulmuyor
Ben mutlu olmayı
Senden öğrendim
Senin gibi giden
Unutulmuyor

Bu sevda ancak
Sende sevda olurdu
Seni tanımak bile
Benim için gururdu

Belki geçti belki erken
Ayrılık zor çok severken
O gün sana bir kez daha
Aşık oldum giderken
Hakkı YALÇIN


HAYAT SIRAYLA!
İki gün önceki 'yaşlı insanlar' yazımla ilgili olarak çokça telefon aldım.
"Bizleri unutmadığınız için size teşekkür ederiz" diyenler de oldu, yalnız bırakılmakla ilgili yakınlarına sitemlerini paylaşanlar da.
Alttaki satırlar yaşlı yakınlarını inkar eden hayırsızlar için.
"Yaşlılık; gençlerin vurdumduymazlıkları için bestelenmiş bir şarkıdır, içlerinde tonlarca yarayla!
Ama bilinmesi gereken bir şey vardır ki, bu hayat sırayla!"

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar HAKKI YALÇIN Tebrik!
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ
      SON DAKİKA