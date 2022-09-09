Hayat bir mücadele ama başkalarını devirerek ayakta kalmak duygusunun insanlıkta asla yeri yok.
Başkalarının çiçeklerini sulamaktır hayat, başkaları sizin çiçeklerinizi kurutsa da.
***Bugünün "anahtar" cümlesi; çaldığınız kapılar açılmadı diye sizin de başkalarına kapıları kapatmanız gerekmiyor.
Yumurta kapıya dayanınca zaten iş işten geçmiş demektir.
***Çocukların üzerini aile yadigarı geleneklerle örtün.
Asla üşümezler günü gelince de sizi kara kara düşündürmezler.
Hal ve gidiş derslerinin ortadan kaldırılmasından sonradır, uyuşturucunun okul kapılarına dayanması.
***İçiniz sıkılırsa bir dostunuzu arayın, birinin omuzuna yaslanmaktan da korkmayın.
Öyle bir omuz bulabilme ihtimalini çoğaltmak için sizdeki omuzun vefasını sorgulamayı da unutmayın.
***Başkalarının kanlı parasını sayacağınıza yerinizde sayın.
Çünkü kirli para her türlü kötülüğe müsait olanların gelişimini hızlandırıyor.
***
Çocuk kalma hevesini kaybedenlerin hevesi de kursağında kalır.
***Arada bir lösemili çocukları ziyaret edin. Onlar kimseyi çağırmaz sadece gelmelerini bekler.
Onların saçları da yoktur suçları da ama onları mutlu edecek ipuçları sizdedir emin olun.
***Hayata poz vermek için gelenlerle, kellesini koltuğunun altına alıp yürüyenler arasındaki farkı hissedin.
Kaybetmeyi göze alanların kazandığı onur hala insanlık kitaplarında yazıyor.
Bazen hayat kurtarırken kahraman olur insan bazen hayatını verirken.
Popüler olduğu için asla!
***
Açgözlü bir zenginin berberi olduğunuzu hayal edin, "sizin vicdanınızı kim tıraş ediyor?" diye sorun.
Saçlarına yüklenen elektrikten kaç para kazandığını da sorun, çünkü onlar sinekten bile yağ çıkartırlar.
O açgözlü zenginler karşınızda başını eğerken "dik dur" deseniz de duramazlar.
Aslında böyle insanların başını eğmek için berber olmanıza da gerek yok, sizin dik durmanız yeterli.
O zaman kendinizi tebrik edin.
Mutluluk Takvimi
Yaşadığın çevreyi koru.
Takdir etmeyi öğren.
Yazlık anıları dinle.
Kendini kahveyle şımart.
Maskeni tak.
Ne çok şey kattın
Benim ömrüme
Hiçbir şey seninle
Bir tutulmuyor
Ben mutlu olmayı
Senden öğrendim
Senin gibi giden
Unutulmuyor
Bu sevda ancak
Sende sevda olurdu
Seni tanımak bile
Benim için gururdu
Belki geçti belki erken
Ayrılık zor çok severken
O gün sana bir kez daha
Aşık oldum giderken
Hakkı YALÇIN
HAYAT SIRAYLA!
İki gün önceki 'yaşlı insanlar' yazımla ilgili olarak çokça telefon aldım.
"Bizleri unutmadığınız için size teşekkür ederiz" diyenler de oldu, yalnız bırakılmakla ilgili yakınlarına sitemlerini paylaşanlar da.
Alttaki satırlar yaşlı yakınlarını inkar eden hayırsızlar için.
"Yaşlılık; gençlerin vurdumduymazlıkları için bestelenmiş bir şarkıdır, içlerinde tonlarca yarayla!
Ama bilinmesi gereken bir şey vardır ki, bu hayat sırayla!"