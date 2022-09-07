Yaşlı insanlar

KALKACAK treni beklerken şimdiki zamanın son yolcuları sayarlar kendilerini, geçmiş zamanların ilk yolculuklarını unutmasalar da.

Çocuklukları kuş yuvalarında saklı.

Bazen yapma çiçekler, bazen yarısı içilmiş çay bardakları durur masalarda.

***

Saçlarında beyaz bulutlar.

Umutları haziran sesleri sonbahar.

Eğer güçleri yeterse sokağa çıkar pazarda ucuz domates ararlar.

Dualar okurlar yürürken bile.

***

Omuzlarındaki yük büyük.

İçlerinde mendil satanlar vardır, bir mendil aldığınız zaman gözlerinin içi gülümser.

Ölmekle yaşamak arasındaki bir kadın nasıl gülümserse öyle!

İğneyi ipliğe geçiremezler ama kendilerini haysiyetli bir hayata iliklemişlerdir.

Özellikle kışları zorlu geçer.

***

Solmuş fotoğraflardaki gençlik fotoğraflarına bakarken tersine başlar yolculukları.

Yürekleri pır pır eder.

Unutamadıkları şarkıların içinde kendilerini buldukları zamanları vardır, içlerinden eşlik ederler şarkılara.

Kimi torunlarını özler kimi çocuklarını ama çaresizliklerini herkesten gizlerler.

***

Evdeki eskimiş eşyalara sadakatleri çoktur da hiçbirinin yenisinde gözü yoktur.

Anılardan ödünç aldıkları giysileri vardır üstlerinde, geçmişten nice öyküleri anlatırlar, dinleyen olursa!

Ağrıları da olur elbet, yanlarındaki komşuları onların çağrılarına acil servis kapısıdır.

Kendileri gibi komşu kaldıysa eğer!

***

Bazen bir çorbaya ekmek banmaktır hayat, bazen geçmişine yanmak.

Geç yatmak erken uyanmak.

Ama ne olursa olsun hayatın zulmüne, bedenlerin çaresizliğine dayanmak.

***

Zaman kuş gibi uçup gitmiştir de onu en iyi biçimde yaşlı insanlar anlar.

Borçlarını çoktan ödemişlerdir de seslerini bile çıkarmazlar alacakları için.

Ara sıra gülseler de onların içinde her zaman bir çocuk ağlar!

Gözleri arkada kalacakları için.





Eli boş gelinmez

Elvedalara

Küllerin mi kaldı

Yakmaya geldin

Katiller sever ya

Suç mahallini

Hatırın mı kaldı

Bakmaya geldin



Üzgünüm

Aynı aşkı iki kere

Kaybetmez insan

Ben o gözlerde

Daha önce öldüm



Yakanlar da yanar

Aşk meydanında

Seni sade bir törenle

Kalbime gömdüm



Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Dedikodu yapma.

Mahallene sahip çık.

Cesur ol, korkaklığın lüzumu yok.

Bu dünyaya bir eser bırak.



Çocuklarımızı uyuşturucudan korumak için gözlerimizi dört açalım.



KENAN IŞIK

Talihsiz bir kazayla hayatını yatarak geçiren Kenan Işık'ı düşünüyorum zaman zaman.

O zarif bilgili adamı.

Katıksız beyefendiyi.

İnsan olmanın bütün hallerini sergileyen gerçek bir sanatçıyı.

Şimdi çocuk ruhunun asaletini "derin uykularda" sergilerken, içinden geçenleri sadece kendisi biliyordur.

Ama bizler de biliyoruz ki mucizeler de hayata dahil.

Aradan yıllar geçmiş olsa da!