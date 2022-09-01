Fiil çekimi!

DÜRÜSTLÜK bütün toplumların merhamet sınavı, her türlü şartta direnen onurlu insanların da yaşama sanatıdır.

İşine geleni çabuk unutan ama nefretini asla unutmayan bir toplum oluştu.

Sosyal terbiye yerlerde!

Vicdanlar cüzdanlara teslim!

Teknolojide güçlerini keşfedenler için insanlığın lüzumu kalmadı.

Sosyal medya mezbahaları kan kokuyor, insanlar birilerini linç etmek için fırsat kolluyor.

Bu ülkede ucuzlayan insanlık toplumsal yarayken, elle yazılan mektuplara duyduğumuz özlem boşuna değil.

***

Teknoloji nostaljiyi inkar etti, insan haklarını lağvetti, bel altından vurmayı matah bir şey sananlar kötülüğün saflarına geçti.

Barbar ruhlar göğsünü gere gere dolaşırken, eski güzellikleri yaşatacak bir esintiye bile ihtiyaç duyulmadı.

Konuşurken çamur sıçratanlara, hak ve hukuk tanımayanlara itibar gösterilen bir ülkede, zarafet kimin umurunda sanıyorsunuz?

***

Zalimlerin tutturduğu ritim çocuklarımızın harcandığı sistemin kalp atışlarını sağlıyor.

Hukukun olmadığı ülkede birileri kabadayılığı cilalıyor, birileri kaderini pamuk ipliğine bağlıyor!

Ölümün gözü seğirirken adresini cellatlarına bırakmak gibidir hayat, hele çocuksan ve çaresizsen.

O yüzden çocukların sadece anaları değil yarınları da ağlıyor.

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"İnsanlıkla arası olmayan vicdansızların bankada parası çoktur" cümlesinde kimseye yapılmış bir haksızlık mevcut değildir.

İnsanların yoksulluğu ve çaresizliği birileri için para ediyorsa, bu çelişkinin hesabını yapmaya da gerek yoktur.

***

İyilik yapmak için zamanımız az, o yüzden bu dünyaya küçücük de olsa bir iz bırakalım.

Yere düşeni kaldıralım aç insanı doyuralım, lösemili çocuklar için ayağa kalkalım, yaşlı insanları hor görmeyelim.

Sevgiyi saygıyı ayaklandıralım.

Bencilliğin gereği yok, nefret hummasının ülke bütünlüğüne nasıl zarar verdiğinin farkına varalım.

Belki görmek istemiyorsunuz ama hayat filminde bizleri bekleyen hep aynı sonlar.

Hepimiz aynı fiil çekimindeyiz.

"Sen ben o, biz siz onlar."



Sarılır geceler

Gözlerimize

Karanlıklar basar

Yüreğimize

Kanımız desendir

Elbisemize

Bizi yaşamadan

Solduranlar var



Bebeğimiz ölür

Kucağımızda

Ateşler yanmıyor

Ocağımızda

İsyan türküleri

Dudağımızda

Bizi sorgusuzca

Susturanlar var



Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Televizyonda seçici davran.

Hiçbir şeyi hayata değişme.

Çocukluğunun geçtiği mahalleyi gez.



Üç türlü yalan vardır. Adi yalan, yeminli yalan ve iftira!



ŞARKI LİSTEM!

Son günlerde dinlediğim şarkıların listesini yayınlarken tavsiye ediyorum.

Hozan Beşir; 'Elfida' Sezen Aksu; 'Begonvil' Edip Akbayram; 'Hakim Bey' Marc Aryan; 'Qu'un peu d'amour' İlhan İrem; 'Olanlar Olmuş' Teoman; 'Gönülçelen' Cem Karaca; 'Tamirci Çırağı' Yasmin Levy; 'Una Nache Mas' Not: Bazen şarkıların içinde kendini bulmaktır hayat.