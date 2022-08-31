Kopuk bağlar!

KONYASPOR maçının bitiminde Fenerbahçeli futbolcuların üzerinde arama yapılsa, hiçbirinde zerre kadar mücadele ruhu bulunmazdı.

Yenilgiye karşı örgütlenmeyenler, sahaya yansıyan korkunun ve teslimiyetin bedelini ödediler.

Kırmızı kart gördüğü yakışıksız tekmesi yenilginin kapısını açarken, Valencia'nın geçen sezonlardan kalan alışkanlığı da zihinleri açtı.

"Bu adam sezon başında verdiklerini geri almayı çok sever!" Diğerlerine de cevabı içinde saklı bir sorum var. "Konya'da izlediğimiz Fenerbahçe'yle iki haftadır fragmanlarını izlediğimiz takım arasındaki bağları sizlerden başka kim koparmış olabilir?"

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Maçların ilk yarılarında reformist takım Beşiktaş ikinci yarılarda deforme oluyor.

Bunun tek sorumlusu oyuncu değişiklerinde yanlışlarını alışkanlık haline dönüştüren Valerien İsmael.

Takımda dalgaların ihtişamında bir adam var; Weghorst. Leblebi gibi goller atması garanti Mukela var.

Yorgunluk mazeret değil, yorgun bir Mukela'yı on tane "dinç Kenan Karaman'a" tercih ederim.

Ayrıca kazanırken görülmek istenmiyor ama savunmanın göbeği de error veriyor kale de!

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Trabzonspor'un sakatlanan oyuncularının takımda forma giyenlerden ne kadar değerli olduğunun kanıtı Galatasaray maçıydı.

Forvet hattındaki ağırlık Cornelius'un Kopenhag'a satılmasıyla hafifledi, yerine Umut Bozok transfer edildi, yabancı bir forvet de sırada.

Önümüzdeki haftalarda eski Trabzonspor sahneye çıkacaktır.

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Galatasaray, bu hafta mücadele olarak level atlamış görünse de gol sorununu çözmek mutlak ihtiyaç.

Seferoviç'in uyum ve fiziki güç sorunu var, itibarını kazanmak isteyen bunu sahada göstermeli. Kerem'de psikolojik sorunları halletmeli.

Mertens'in bu haftadan itibaren başoyuncu kimliğine bürüneceğini düşünüyorum.

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Bu ülkede futbolun kalitesini artırmak için hakemlerin cesaretine ihtiyacımız var.

Çünkü dünyanın hiçbir ülkesinde böylesine yapay faullere yataklık eden futbolcular ve o