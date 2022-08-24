Sihir ve kabus!

ADANA Demirspor karşısında ilk yarıda sihirli ve mücadeleci bir Fenerbahçe görüntüsü oluştu, ikinci yarıda kabus nakliyesi ve neredeyse beraberliğe müsait hale getirilen bir Fenerbahçe.

Rakitskıy'ın kırmızı kartı, Alioski'nin harika golü olmasa kabus maç sonuna kadar sürebilirdi.

İlk yarıdaki doğrularıyla alkışları hak eden Jorge Jesus, ikinci yarıda rakibini uyandırma şefi olarak kendi hata payını inkar etmesin.

Valencia'nın istiap haddini aşan bindirmeleriyle gelen yorgunluğuna başka bir teori üretmeliydi.

Her şeye rağmen Fenerbahçe'nin rakibi tahrip eden özel bir takım olma yolculuğuna, Adana Demirspor karşısındaki ikinci yarıdaki kabus yolculuğundan daha çok inanıyorum.

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Beşiktaş'ın futbol zenginliği de Fenerbahçe'ye benziyor. Rakip alana oyunu yığdığı zaman goller geliyor, içe dönük oyun sisteminde futbol evden gidiyor.

Savunmanın "error" verdiği gerçeği gözden kaçmıyorsa da Gedson, N'Koudou ve Weghorst gibi futbolcular varken Kartal'a tedirginlik yakışmıyor.

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Galatasaray'da gençler "banttan" oynuyor Gomis "naklen!" Safları sıklaştırmak varken "suratsız yalnızlıkları" sergileyenler, giydikleri formanın büyüklüğünü hissedemiyor demektir. Bunun karşılığı da bedeli birlikte ödemektir.

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Rotası Şampiyonlar Ligi olan Trabzonspor bugün önemli bir maça çıkıyor.

Kopenhag misafir olacaksa, Trabzon'a Şampiyonlar Ligi'nde ev sahibi olmak düşer. Gecenin sonunda da gruplara kalmak düşer.