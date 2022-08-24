Vav TV İzle
HAKKI YALÇIN HAKKI YALÇIN
Sesli dinlemek için tıklayınız.
  • 24 Ağustos 2022, Çarşamba

Sihir ve kabus!

ADANA Demirspor karşısında ilk yarıda sihirli ve mücadeleci bir Fenerbahçe görüntüsü oluştu, ikinci yarıda kabus nakliyesi ve neredeyse beraberliğe müsait hale getirilen bir Fenerbahçe.
Rakitskıy'ın kırmızı kartı, Alioski'nin harika golü olmasa kabus maç sonuna kadar sürebilirdi.
İlk yarıdaki doğrularıyla alkışları hak eden Jorge Jesus, ikinci yarıda rakibini uyandırma şefi olarak kendi hata payını inkar etmesin.
Valencia'nın istiap haddini aşan bindirmeleriyle gelen yorgunluğuna başka bir teori üretmeliydi.
Her şeye rağmen Fenerbahçe'nin rakibi tahrip eden özel bir takım olma yolculuğuna, Adana Demirspor karşısındaki ikinci yarıdaki kabus yolculuğundan daha çok inanıyorum.

***

Beşiktaş'ın futbol zenginliği de Fenerbahçe'ye benziyor. Rakip alana oyunu yığdığı zaman goller geliyor, içe dönük oyun sisteminde futbol evden gidiyor.
Savunmanın "error" verdiği gerçeği gözden kaçmıyorsa da Gedson, N'Koudou ve Weghorst gibi futbolcular varken Kartal'a tedirginlik yakışmıyor.

***

Galatasaray'da gençler "banttan" oynuyor Gomis "naklen!" Safları sıklaştırmak varken "suratsız yalnızlıkları" sergileyenler, giydikleri formanın büyüklüğünü hissedemiyor demektir. Bunun karşılığı da bedeli birlikte ödemektir.

***

Rotası Şampiyonlar Ligi olan Trabzonspor bugün önemli bir maça çıkıyor.
Kopenhag misafir olacaksa, Trabzon'a Şampiyonlar Ligi'nde ev sahibi olmak düşer. Gecenin sonunda da gruplara kalmak düşer.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar HAKKI YALÇIN Sihir ve kabus!
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ
      SON DAKİKA