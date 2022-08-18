Favorim Arda!

BAZEN rakibe 6 gol atılsa da sırlar tutulamaz. Kasımpaşa karşısındaki Fenerbahçe ile kaliteli futbol arasında ancak inşaatın temelinden söz edebiliriz, gerisi zamana kalmış.

Benim bu sezon favorim Arda Güler. Bu sevimli delikanlı harika yeteneğinin yanı sıra içinde zarafet barındırıyor.

Top ayağına geldiği zaman futbol adına bir lezzet barındırıyor.

Arda Güler, Fenerbahçe tarihine geçmiş efsane isimleri andırıyor.

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Beşiktaş, Alanyaspor karşısında ikinci yarıda Valerian İsmael yönetmenliğinde panik klibi çekti.

3 farklı öndeyken 10 kişi kalmanın getirdiği panikte, forveti lağvedip savunmayı öne çıkaran teknik adam galibiyetin de ipini çekti.

"Teslim alınmış Kartal" figürüne yakışmayan teknik adam ve futbolcuların taraftardan özür bildirisi yayınlaması zorunluydu, yönetimin hakem bildirisinden önce!

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Sezonun ilk maçında Antalyaspor karşısında yeni bir Galatasaray inşa edenler, Giresunspor karşısında 50 bin kişi önünde acizliğini ifşa etti.

En çok dikkatimi çeken Kerem Aktürkoğlu'ydu. Rakiple değil de kendisiyle mücadele içindeydi sanki.

Sarı kart gördüğü pozisyon kişisel bir girdaba girdiğinin resmiydi. "Kesinlikle psikolojik desteğe ihtiyacı var" dersem yanlış anlaşılmasın. Bir futbolcunun ayakta kalmasını sağlamak teknik kadronun görevidir.

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Trabzonspor'un yapı taşlarındaki talihsiz "kırılmalar" Kopenhag'da özellikle ilk yarıda kendini gösterdi.

İkinci yarıdaki Trabzonspor hayallerinden "sonuç çıkarma" gerçeğine dönüş yaptı, sanırım Trabzon'daki rövanşta yeni hikayesini de yazacaktır.