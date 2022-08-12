Mesaj!

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İhalenin sonunda asalet, cesaret ve zarafet kadınlarda kaldı.

Gecenin sonunda, "kendi pisliğinizde boğulabilirsiniz ama sakın ola bizlere ve çocuklarımıza bulaşmayın" diyen kadınların mesajı kaldı.





Hep para pul hep şöhret

Tüm varınız yoğunuz

Aynalara baksaydı

Utanırdı çoğunuz

Sesim arabesk diye

Adamdan saymadınız

Gerçekleri haykırdım

Ne yazık duymadınız

Selam söyle ölüme

Baş eğmedim zulüme

Bak nasıl da düştünüz

Bu garibin diline



Hakkı YALÇIN



Aynalar onurlu insanların karşısında parıldar.



Umut!



Bir çocuk otobüste yaşlılara, kadınlara ve kendinden büyüklere yer veriyorsa bilin ki saygı ölmemiştir daha.

Bir işçi haram para kazanmayı elinin tersiyle itip, asgari ücretle onurlu bir yaşam sürdürüyorsa, bilin ki ağaç gibi dimdik yaşamaya özlem bitmemiştir hâlâ.

Hata yapan sürücü parayı uzatıp da "buyurun bir çay içersiniz" diyor da trafik polisi, "ben çocuklarıma başkasının parasıyla çay içirmedim" diyorsa, bilin ki yarınlar emniyettedir hâlâ.