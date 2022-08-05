İnsanlık

AFRIKA'DAKI çocukların görüntülerine bakıyoruz da koca dünyada onların yüreklerine su serpecek birileri yok.

Babalar taşı sıkıp suyunu çıkarıyor da Afrikalı anneler ağızlarına çektikleri suyla çocuklarını yıkıyor.

Gözündeki yaşları bile kuruyan bir annenin dramı, dörtte üçü suyla kaplı bir dünyada böyle yer buluyor.

İnsanlıktan çıkanların sosyal medyada "eğlenceli videolar" olarak paylaştığı sahneler bunlar.

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Putin ve Biden kirli elleriyle dünyanın kuyusunu kazmak için her gün yeni senaryolar üretirken, vicdanı ve elleri temiz insanlar da Afrika'daki çocuklar için açtıkları kuyulardan su çekiyor!

Para parayı çekiyor da mesele vicdan ve insanlık olduğunda teknolojinin telefonları bile çekmiyor!



Adına aşk demiştik Bizi tanıyor zaman Üstüne titremiştik Tende kanıyor zaman Bir gün baktım ki Ne varsa bizi yaşatan Hepsini alıp gitmişsin Şimdi ardımızdan Ağlıyor zaman Ya gözlerin de Terk edecek bu şehri Ya sen geri döneceksin Yüreğinde sevdamla Yoksa birazdan Yokluğun çıldıracak Denizleri taşıracak Gözümdeki son damla

Hakkı YALÇIN



Ekranlardaki yorumcuların ağzının içine düşenler ayağa kalkamaz!



Şefik Aygöl

27 yıldır bu köşede yazıyorum, o kadar okuyucumla tanıştım ama Batmanlı Ahmet Begiç'in yeri bende ayrıdır.

Bazen güzel insan konulu sohbetlerimiz oluyor da en çok övgü duyduğum isimlerden biri Şefik Aygöl.

Nüfus İşleri Genel Müdürü.

Yüreğimdeki tarife uyan Anadolu insanı. Batman'dan Ankara'ya uzanan yolculuğun samimi ve çalışkan ismi.

Annesiyle birlikte sosyal medyada yayınlanan fotoğrafına bakınca, "bir insan bu kadar seviliyorsa sebepsiz değildir" dedim.

"Güzel insanların anne fotoğrafları vicdanın sembolüdür" notuyla birlikte.