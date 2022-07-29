Ömür yaprakları

İFTIRADA usta itirafta yoksul olanların dünyasındayız artık.

Canını "yaktıkları" insanların küllerini savuranlar, kendilerini her gün yeniden doğuruyorlar.

Nefret stokları erimiyor.

Para denince uçup gidiyor vicdan.

Her taşın altında ne çok günah var, dillerde ne çok yalan.

Mazlumun ahı zalimde gururlu rozet olarak kalıyor.

***

Bu şehir eski sevgilimizdi şimdi ellerin olmuş! Vur patlasın çal oynasın.

Çocuklarımız özel okullarda ebe, parası olanın önü açık.

Yeraltına saklandı aşk, kimse aramadığı için de kılını kıpırdatmıyor.

Bu ülkeye yakışmıyor çünkü!

***

Kaybolanları bulmak için çocukluğumuzda ürettiğimiz bir tekerleme vardı. "Şeytan aldı götürdü satamadan getirdi!" Şimdi alıp götürmek için şeytan olmaya bile gerek yok, parası ve etiketi varsa tutmayın gitsin.

Nereye? Kameraların olduğu yere!

***

Adam paraya para demiyor da bir Allah'ın kulu "bu parayı nereden buldun?" demiyor.

Adına profesör deniyor da onlardaki zeka ve bilgi seviyesini kimse sorgulamıyor.

Bütün mesele bu! Bizim mesleğimiz asaletini kaybedeli çok oldu.

Bana ne iş yaptığımı soranlara "edebiyat yapıyorum" diyorum.

Kelimelerle ironi yapmak ekranlarda ve sosyal medya mezbahalarında kana susamaktan iyidir.

***

Hayatın yasaları değişince doğaldır ki "parayla saadet olmaz" konulu şarkıların da modası geçti.

O yüzden ergen kızlar bile hokkabaz zenginlerle ilişki kurmanın yollarını arıyor.

"Şu salaktan bir çocuk yapsam da hayatımı garantiye alsam!" Magazindeki nafaka zenginleri fakir gencin romanına ilham verir mi zannediyorsunuz?

***

El altından diktik ömrün yapraklarını, yine de bu hayat bizleri el üstünde taşımadı.

Belki de kötülere yer açmaktan fırsat bulamadı.

Hırsızlar ve kötüler de böyle bir hayatı başka bir ömürde bulamazlar zaten.

Onlara denizde karada ölüm yokken!





Büyür sensiz karanlıklar

Vurur beni ayrılıklar

İçimdeki yalnızlıklar

Ağlar bende geceleri



Her köşeye perde çektim

Anıları inkar ettim

Saatlerim senin için

Durur bende geceleri



Bana hicranlar yakışır

Ayazda ellerim üşür

Hasret acıya dönüşür

Kanar bende geceleri



Gidişini hatırlarım

Ağlayamam utanırım

Sensiz bütün ışıklarım

Söner bende geceleri



Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Bahis oyunlarına asla yüz verme.

Müzik sesiyle uyu.

Vapurla gezinti yap.

Şiir kitabı oku.

Güzel insanı ara.



Bankaların soyulduğu filmleri niye çok seviyorum acaba?



RAHMETLİ ANNEME

Ben annelerin Allah'a secde eden duygularla hiçbir kula kul olmazlığını sevdim.

Semt pazarlarında akşam saatlerini bekleyen çaresizliklerini.

Bütün dünya çocukları için el açtıkları dileklerini gökyüzündeki can yeleklerini.

Dağ gibi yüreklerini sevdim.

Pencerelerine konan cennet kuşlarıyla sohbetini, yaşlandıkça zorlu geçen kışlarını.

Ben annelerin çocuklara şeker dağıtan bakışlarını sevdim.

Rahmetli anacığım gibi.