Ekranlardaki "kulaktan dolmalar" ya zeytinyağlı ya ithal etli.
İçlerinde adına profesör denilen cahil adamlar bile var!
***Eskiden ayıp olan şeyler ayıp değil artık, adını küçük düşürmek büyüklük sayılıyor.
Şiddetin ağzı kulaklarında, nefretin potansiyeli her geçen gün güçlenirken paranın kokusu her şeye yetiyor.
Çocuklarımız adına ne büyük tehlikedir ki; "kaliteli insan sayısının artmasından endişe ediliyor!"
***Muhabbet bağları kurudu, dostluk bağlarının ipine un serildi.
İhtiraslarımızı kontrol etmesi gereken ahlak yoldan çıktı.
Yağ tenekelerine begonvil eken insanlar gittikçe azalırken kötülükler istiflenir oldu.
Oysa bir zamanlar anıları biriktirmekti değerli olan kirleri değil.
***
"Başkalarının alın terini yok edenlerin de ecel terleri dökeceği günler olacaktır" diyoruz da kimsenin umurunda değil.
"Kuşlar gibi de yaşanır böcekler gibi de" diyoruz manzara değişmiyor.
Vicdansızlık borsasında insanların hayatını ucuza kapatmak itibar görüyor.
***Daha önce de bu köşede işaret etmiştim de hırsımı alamamıştım.
Yoksul gençliği birlikte yaşadığımız ama çok nadir görüştüğüm oldukça zengin biri vardı da bir süre önce tesadüfen karşılaşmıştık.
Kaç yıllık hayalimi onun imkanlarıyla takas etmek istemiştim;
"o kadar paran var da bir aşevi açmayı düşünmüyor musun?" "Aman be Hakkı" demişti, "sen de vazgeçmedin şu eski solculuktan!" Bu durumda söylemem gerekeni dilimden de yüreğimden de esirgemedim.
"Nasıl zengin olduysan oldun da sen de hiç vazgeçmedin bu şerefsiz yolculuktan!" Bir tecavüzcüyü savunan avukat gibi yapmıştı savunmasını; "şerefsizim her şeyi çalışarak kazandım!"
***Shakespeare'in "Size nasıl Geliyorsa" adlı oyunundan.
"Sizde olmayan bir şey üzerine yemin ederseniz, yalan yere yemin etmiş olmazsınız." Oyunda şerefi üzerine yemin eden biri işaret edilirken not düşülmüş, "onun hiçbir zaman şerefi olmadı ki!" Bir de dipnot var; "ama şerefsizlere bile şeref kazandıran gerçekler vardır." O yüzden şerefin sadece adı var!
Şerefsizliğin itibarı!
Mutluluk Takvimi
Çocuğunun arkadaşlarını yakından tanı.
Uyuşturucuyla aktif mücadele et.
Belgesel izle.
Bütçene uygun tatil yap.
Sürüngen ahmakların
Ahlakını sevsinler
Utanmaz duygulara
Yeni moda desinler
Günah denizlerinde
Sıkıysa boy versinler
Yesinler yesinler
Digital sofralarda
Domuz gibi yesinler
İçi boş cümlelerle
Gevelesinler
Biz bu memleket için
Bin kere yandık
Bu memleket yanmadı
Bizim yüzümüzden
Bir kere bile
Hakkı YALÇIN
BUNLAR İYİ GÜNLER!
İstanbul Zorlu Alışveriş Merkezi'nde 18 yaşlarında bir kız, yaşından büyük gösteren 15 yaşındaki yakışıklı "çocuğa" yaklaştı ve arsızca sordu.
"Ot satan birini tanıyor musun?" Çocuk "hayır" dedi ve gitti.
Kızın asıl amacının ortak bir nokta aramak olduğu ortadayken, piyasa böyle dönüyor.
Uyuşturucu meselesinin hangi noktaya geldiğini anlatmak için yazıyorum bunları.
Anaların babaların çocuklarından habersiz bir dünyada neler kaybettiklerini işaret etmek için.
Ve muhteşem seyirciler için!