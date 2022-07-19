Kıran kırana!

***

***

En ilginç transfer Mesut Özil'in Başakşehir'le anlaşmasıydı.

Mesut'un yeteneklerine kimsenin diyeceği bir şey olamazsa, Mesut'un vereceği mücadelenin mutlaka bir anlamı olacak.

Göksel Gümüşdağ hayalleri gerçekleştirmekte ne kadar usta olduğunu Başakşehir gerçeğinde gösterdiyse, Mesut Özil'in bu hayale eşlik edeceğinden de kuşkum yok, Emre Belözoğlu'nun futbol zekasının Mesut Özil'e yeni yollar döşeyeceğinden de.

***

Yeni sezonda Beşiktaş ve Galatasaray'ın geçen sezonki hallerinden eser olmayacak.

Trabzonspor oturmuş kadrosuna nokta transferler yaptı ve daha güçlendi.

Antalyaspor, Nuri Şahin'le başlattığı futbol devrimini mutlak sürdürecek.

Görünen o ki bu sezon kıran kırana bir lig olacak. Tek korkum kaybetme zarafetini kaybedenlerin klasik çığırtkanlığı.

Çünkü parası olanlar ceplerinden harcadıklarını insanların ömründen geri alıyor.