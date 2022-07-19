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HAKKI YALÇIN HAKKI YALÇIN
  • 19 Temmuz 2022, Salı

Kıran kırana!

FENERBAHÇE'NİN yarın Dinamo Kiev'le yapacağı Şampiyonlar Ligi ön eleme maçının önemi büyük.
Bir yanda yıllanmış bir özlemin kapısını açmak, öte yanda yapılan transferlerin isabetini ortaya koymak.
İbre Fenerbahçe'den yana ama asıl mesele rövanş maçında Dinamo Kiev futbolcularına İstanbul'da gösterilecek olan anlamlı alkışlardır.
Çünkü futbol sadece sonuç oyunu değil, insani değerlerin de öne çıktığı bir sahne.
Savaşa karşı barışa mahsuben!

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Yapılan transferlere baktığımız zaman geçmiş yıllardan ders alınmış bir politika izlendi.
Her takım güçlendi.
Keşke her futbolcu sahada kazanmaya hazır olsa ve keşke her yabancı transfer olurken söylediklerinin, sahanın ortasında da arkasında dursa.

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En ilginç transfer Mesut Özil'in Başakşehir'le anlaşmasıydı.
Mesut'un yeteneklerine kimsenin diyeceği bir şey olamazsa, Mesut'un vereceği mücadelenin mutlaka bir anlamı olacak.
Göksel Gümüşdağ hayalleri gerçekleştirmekte ne kadar usta olduğunu Başakşehir gerçeğinde gösterdiyse, Mesut Özil'in bu hayale eşlik edeceğinden de kuşkum yok, Emre Belözoğlu'nun futbol zekasının Mesut Özil'e yeni yollar döşeyeceğinden de.

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Yeni sezonda Beşiktaş ve Galatasaray'ın geçen sezonki hallerinden eser olmayacak.
Trabzonspor oturmuş kadrosuna nokta transferler yaptı ve daha güçlendi.
Antalyaspor, Nuri Şahin'le başlattığı futbol devrimini mutlak sürdürecek.
Görünen o ki bu sezon kıran kırana bir lig olacak. Tek korkum kaybetme zarafetini kaybedenlerin klasik çığırtkanlığı.
Çünkü parası olanlar ceplerinden harcadıklarını insanların ömründen geri alıyor.

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Haberler Yazarlar HAKKI YALÇIN Kıran kırana!
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