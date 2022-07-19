Japonya'nın eski başbakanını vurdular, İngiltere Başbakanı garip şekilde görevinden ayrıldı.
Nice katliamların vebalini taşıyan Amerikan Başkanı Biden sözde büyük şoklar yaşadı da hafıza kaybından kim olduğunu bile unuttu.
Virüsün yeni varyantı sinsice enjekte edilmeye başlandı.
Yeni platolar kurulurken, yeni haritalar dizayn edilirken savaşın kapımızda olduğunu gördüm.
***Ben yokken neler oldu!
Gençler uyuşturucu kullanımına teşvik edilirken, uyuşturucu çakalları yine bayram etti, Bayramın işi gücü yine parası olanlaydı, iyi dilekler azaldı, insanlardaki çürüme hızı çoğaldı.
Birbirine seslenme adabını bile yitirenler, kurdukları cümlelerle insanların arasını biraz daha açtılar.
Ekranlarda içi boş cümlelerle geviş getirenlerin yedikleri önlerindeydi yemedikleri samanlıkta!
***
Ben yokken neler oldu.
Ağzıyla kuş tutanlara bile değer verilmezken, ağzı kan kokanlar itibar görmenin yolunu yine kolayca buldu.
Yalanda sınır yoktu yine, biraz daha kayboldu insanlık.
Vatandaşın cebini boşaltanları da gördüm, kestiği kurbanları derin dondurucuya dolduranları da.
Vicdan muhasebesi sınavları ertelendi, merhamet borsasındaki düşüş devam etti.
***Ben yokken neler oldu!
Emlak satışlarında patlama yaşandı, kiralar el altından "yüksek işlemler" görmeye devam etti.
Memleketimin kekik kokusu gittikçe azaldı, orman yangınları çoğaldı.
Mevsim normallerinin altında seyretti hayat. Tabiatın kafası karıştı, bir ara mart gibiydi temmuz, yağmurlar acımasız yağdı.
***Ben yokken neler oldu?
Çaylı simitli kahvaltılar hayal olmaktan çıktı, sosyetik mekanlardaki serpme kahvaltılar dolar üzerinden işlem gördü.
Bu ülke dilim karpuzu da gördü.
Garibanlar için filizlendi acılar ama etiketlerle oynayan yavşaklardan temizlenmedi ortalık.
Paralı eğitim aldı başını gitti.
Gerçek aşka verilen değer irtifa kaybetti, magazindeki nafaka şıllıkları bayramı bayram etti.
***Hiçbir zaman umutsuzluğa düşmedim de çocukların derdine düştüm, çünkü bu dünyada son şansımızdır çocuklar.
Sağlıklı bir şekilde büyümelerine izin verilirse eğer.
Parası olmayanın adil eğitim hakkına bile sahip olmadığı bir ülkede.
Mutluluk Takvimi
70'li yılları araştır.
Kuşlar için cam kenarına su koy.
Kimseye özenme.
Bu dünyanın adaleti
Yok arkadaş yok arkadaş
Dosttan gördük ihaneti
Çok arkadaş çok arkadaş
Saat gibi kurulduk da
İyi günde sorulduk da
Sırtımızdan vurulduk da
Ah demedik ah arkadaş
Kazdılar da kuyumuzu
Sular geçti boyumuzu
Ömrümüzü kuzu kuzu
Biz yedirdik biz arkadaş
Hakkı YALÇIN
Edip Akbayram
Bütün radyolarda rap şarkılar çalıyor da iki yıl sonra bu şarkıları kim hatırlayacak acaba?
Ama Edip Akbayram'ın "Hasretinle Yandı Gönlüm" şarkısı 50 yıl sonra yine hatırlanacak.
O yüzden "piyasayı ele geçirmekle" gönüllere yazılmak arasındaki farkı hatırlatmak bizlerin boynunun borcudur.
Edip Akbayram gibi onurlu şövalyeler her zaman şövalye olarak hatırlanacaktır.