Yaşlı hüzün!

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Yüzlerini cama dayayan bütün yaşlı insanlar adına bir kez daha yazıyorum bunları. Onlar uzak bir kasabanın tren garında unutulmuş ya da kader kondüktörlerinin arada bir eski biletlerini kontrol ettiği insanlar.

Hayatlarını sapı kopmuş bir valize sığdırmış hem gönülleri hem gözleri yaşlı hüzünler.

Mutluluk Takvimi

Gereksiz yanan lambayı kapat.

Trafikte sakin ol.

Zenginlikle başarıyı karıştırma.

Eskilerini giyin.

Sizi nasıl sevmiştim

Ah benim saf yüreğim

Aslında hiç değmezmiş

Zaferini kutlayın

Yıktığınız dağın bugün

Katilimle sevişsin

Artık bütün ressamlar

Renk versin soysuzluklar

İçinizdeki çamurla

Durmadan yağın bugün

Siz benim hayatımın

Üç paralık masalı

Size kalksın kadehler

Bir ihanet sergisinde

Yeniden doğun bugün

Hakkı YALÇIN

Talih oyunlarına bağımlı yaşamak en büyük talihsizliktir.

Maymun Çiçeği

Maymun Çiçeği hastalığının ilk vakası İstanbul'da.

Solunum yoluyla değil yakın temasla geçtiği söylenen hastalığın hafife alınacağını biliyorum.

Maymunun çiçeği mi olurmuş diye, "karikatürize" edileceğinden de hiç şüphem yok.

Ama unutulmasın ki bir martı uçak düşürür ve bizim ülkemizde mikroba müsait bir ortam var.