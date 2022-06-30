Erkekçe!

NE güzel insanlardı.

Hayattan çok ölümün sözü geçerdi onlarda, hepsinin gözü kara.

Yaralı bir gençliği temsil ettiler.

Kıt kanaat yaşadılar borçları namustu. Hiçbiri ne yağcılığa el açtı ne haksızlığa sustu.

Genellikle Bafra sigarası içer, o sigarayı tekel kibritiyle yakarlardı.

"Amerika'nın da canı cehenneme" diye haykırırlardı "Amerikan sigaralarının da!"

***

Sanal gerçekmiş, yapay zekaymış geçiniz, onlardaki zeka doğaldı.

Kelime hazineleri az bulunurdu.

Çocuklara istek şarkı çalan yürekleri vardı, kaval da çaldılar bağlama da ama kimsenin malını çalmadılar.

Mahallenin çocuklarıyla sohbetleri olurdu, gelecekte karanlıkta kalmasınlar diye.

Hiçbiri onuru ve haysiyeti paraya değişmedi ve hiçbir şartta gururlu duruşları değişmedi.

Ortamı müsait bulsalar da bozulmadılar.

***

Hepsi de dürüstlüğün hamalıydı, gömlekleri tersyüz edilmişti de birçoğunun yamalıydı pantolonları.

İnsanlık ölçüleri vicdan ve emekti. Emeğin karşılığını öderken hesap yapmadılar, Onları biçimleyen hayatın doğrularıydı zaten hiçbir zaman da yalana sapmadılar.

Ülkenin sancağını yüreklerine diktiler, başkalarının adına ağaçlar diktiler.

İnandıkları davanın işçileri olarak paraya kalem oynatmadılar.

Fizikleri de kimyaları da özeldi, merttiler namert değil.

***

Gözleri bile kafiyeli bakardı.

Ne insanlığı ayağa düşürdüler ne ağızlarındaki defne dallarını.

Kimsenin kayığına da binmediler lüks otomobillere de.

Kaderini içine sindirmiş hayat yolcuları olarak hep yayan yürüdüler.

Organlarını bağışladılar da çocukları harcayanları asla bağışlamadılar.

Dedikoduya merak sarmadılar, işkencelerde bile dillerini sıkı tuttular.

Sonra giderek azaldılar.

Hak ve adalet yolunda kimileri kendileri için özel olarak döşenmiş mayınlara bastılar, kimilerini sorgusuz sualsiz astılar.

***

Biz onları çok sevmiştik.

Onlar da bizi sevdi.

Onların yerini sadece haram para yemek için dünyaya gelen yavşak erkekler aldı.

Bu ülke hiçbir zaman yürekli insanları yaşatmayı göze almadı zaten.

***

O yüzden alçalan insanlığa yükselen alçaklığa paha biçilemiyor.



Sevenlerin ahı

Yerde kalmıyor

Senin günahını

Yüreğin çeksin

Bir daha yüzümü

Göremezsin sen

Aşkı ayrılıkla

Öğreneceksin



Bu akşam İstanbul'u

Benden sorsunlar

Yarından sonra

Sen anlatırsın

Kim aşkta kazanmış

Kimmiş kaybeden

Onu da kalbine

Hatırlatırsın



Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Bugün kablosuz hayatı dene.

Gerçek sanata değer ver.

Maske kullan.

Vicdanını sorgula.



Yalan doğru olarak bilinirken hafızalar itinayla silinir.



NERESİ KÖTÜ!

Bir arkadaşım sordu; "dünya nasıl güzel olur?"

"İkimiz birden farklı düşüncelere sahip olmayı göze aldığımız zaman" dedim, şaşırdı.

"Bunun neresi güzel?"

"Yani sen benim, ben senin düşüncene saygılı olduğum zaman!" dedim ve noktayı koydum; "Bunun neresi kötü?"