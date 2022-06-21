İplik!

SAKIN hafife almayın; ip hayatımızda çok değerli bir yere sahiptir.

İple çekilen özel günlerimiz vardır, ipe çekilen hayallerimiz.

İp gerçek bir silahtır, unutmayın ki tüfekten önce kement vardı.

Darağaçları ipini koparan soysuzların meyve ağacıdır.

İpin kalleş bir yanı da vardır, o yüzden sahibine uzatılan kuklaları bile değerli kılmıştır.

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İp tek hece ağlar ama haksız yere boynuna dolandığı delikanlılar için tek damla yaş düşmemiştir gözlerinden.

Bu demektir ki en haklı koşularda bile insanlar göğüslemek istedikleri ipin boyunlarına dolanma ihtimalini de göze almalıdır.

Boynunu ipe uzatırken son arzusu "Rodrigo'un Gitar Konçertosu" olsa da.

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İpler kendilerine asılan yıkanmış çamaşırlara aşıktır, üstlerinde yürüyen cambazlar da iplere. Cambazın hünerini gösteren iptir ama cambazlar kendilerini izleyenlerin de sihrine sahiptir.

İp aynı zamanda insanları sınamak için de kullanılır o yüzden herkesin ipiyle kuyuya inilmez.

Merdiveni ipten bile olsa!

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İp her zaman inceldiği yerden kopmaz. İpliği pazara çıkarılan insanlara yapılan makyaj ipe serilen unun gücüdür.

Kırk kapının ipi çekilse nafile!

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Bulduğumuz ipuçları bizi yönlendirir ama ipin ucu kaçtığı zaman değerlerin talan olma ihtimali büyüktür.

İpe sapa gelmez adamların milyon dolarlarla oynadığı bir dünyada ipe asılan ekmekler çaresizliğin ipe çekildiğinin resmidir.

Teknolojiyi o yüzden iplemem!

Kulağımıza dayadığımız iki kibrit kutusuna ip bağlayarak ürettiğimiz çocukluğumuzun haberleşme eylemini de en sükseli cep telefonuna değişmem.

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İpin en yakın arkadaşı kuşaktır, ipini kuşağına yakıştıranları da boldur bu memleketin.

İpin alçaklıkta oynadığı rol kadar yükselen bir yanı da vardır, o yüzden uçurtmalara teşekkür borcu vardır.

Çocukluğumuzda eğilmeyen başları temsil ederdi uçurtma, ipi tutan uçurtma değil bizim ellerimizdi ama şimdiki çocukların bundan haberi yoktur.

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İpin babası "halatın" kıyıya yanaşan vapurlarda oynadığı role hayranlığım mevcuttur ama ben ipin en küçük çocuğu olan "ipliği" severim.

Pamuk ipliğine bağlı bir hayatın içinde yaşadığım için belki ya da o ipliği iğneye geçiremediğim için.



GÖZLÜK ZÜPPESİ!

Güneş gözlüğünü emanete bırakamadığı için üniversite sınavlarına girmeyi reddeden delikanlıya baktım.

"Üniversite benim için zaman kaybı" derken asıl meselenin sosyal medyada kendisinden bahsettirmek olduğunu düşündüm.

Onlardan o kadar çok var ki.

O yüzden züppeliği üniversite sınavına tercih edenlerin kimlerden ilham aldığını söylemeye gerek bile görmedim.