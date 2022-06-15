Hatırla sevgili

İNSANLARDA zalim bakışlar değer buluyor da saygı ve sevgi gün geçtikçe kayboluyorsa.

Eski güzellikler şarkılarda ve filmlerde bile mumla aranıyorsa.

Kötülük şımartılıyor da zarafet hiçbir tanıma uymuyorsa.

Gerçek anlamda umut karaborsada bile bulunmuyorsa.

Biz neyi konuşuyoruz?

***

Namuslu insanların yarını düşünmekten gözlerine uyku girmiyorsa.

Gönül kuyularından su çekenler çilenin de kralını çekiyorsa.

Gelen gün dünü aratıyor da her gün fiyat etiketleriyle oynayan kansızlar pis pis sırıtıyorsa.

Birbirlerine elini uzatması gereken insanlar her gün biraz daha kötü oluyorsa.

Biz neyi konuşuyoruz?

***

Bana hep soruyorlar; "neden hep geçmişe kaldırıyorsun gemileri?" O gemiler ki hala yosun tutmadı.

"Şimdiki zamanda iyi insan suretleri göremediğim için, gelecek zamanın kötülüklerini şimdiki zamanda gördüğüm" için diyorum.

Düşüncelerimle uzlaşmayan olursa onlardan uzaklaşıyorum!

Serveti onuruyla ölçülen insanların bol olduğu yıllara gidiyorum.

***

Neymiş o yıllar elektrik yokmuş!

Mazi bizim lambamızdır.

O lambalardan yansıyan aydınlık, bugün görkemli evlerde mevcut mu sanıyorsunuz?

Perdeler komşuluğa bile kapanmışken!

Televizyonlardan yayılan zehir insanların kanına karışmışken!

***

Geçmişteki vapur yolcularına bakıyorum da oturuşlarındaki zarafeti özne yaparken "ne çok şeyleri kaybetmişiz" diyorum.

Mazimdeki arşivleri hizmete açıyorum.

Ne yani hayatımıza teknoloji egemen oldu diye siyah beyaz yılların masumiyetini inkar mı edeceğim?

Televizyon dizilerindeki zibidi karakterlere bakıp, Yeşilçam filmlerinin asalet ve zarafet yüklü sanatçılarını hatırlatmaktan mı vaz geçeceğim?

"Hatırla Sevgili" şarkısını bugünün zibidi şarkılarına mı değişeceğim?

***

Paranın canı cehenneme!

Bu hayatta hepimizin istediği bir şeyler olmalıydı.

En azından geleceğe isyan edenler için geçmişe iltica etme hakkı tanınmalıydı.

Ben gördüm; mazinin o güzel insanları bütün çocuklara gülümseyen sokak lambası gibi baktı.

Onları tanımamış olmak talihsizliktir.

İçlerinde öyleleri vardı ki, ülke karanlıkta kalmasın diye kendilerini yaktı.



Zaman seni haklı çıkardı

Ne yapsam yerin dolmadı

Sana kalmak isterdim

Üstelik hakkımdın ama

Olmadı



Biri çıkıp da o gözler

Benimdir diyene kadar

Kalanımda saklım



Gözlerimde sen misafir

Ha döndün ha döneceksin

Özledim diyeceksin

Yalanımda saklım



Hakkı YALÇIN

MUTLULUK TAKVİMİ

Piknik yaptığın yeri temizle.

Kredi kartına güvenme.

Yalana asla itibar gösterme.



Haramın kuluçkasına yatanların horozları bile yumurtlar!



NEZAKETE BAKIN!

Kokusu gitmiştir diye yaptığı yemekten bir tabak koyup komşusuna taşıyan insanların nezaketini, bugün önlerine konan beleş yemekleri domuz gibi yiyenlerin televizyon programlarına değişmem.

Hiçbir komşunun kendisine gelen tabağı iade ederken boş göndermediğini de hatırlatırım.

Yoksulluğun onuruna mahsuben!