Uygun zaman!

RUSYA ile Ukrayna arasındaki savaşın uzamasıyla insanlığın "yok hükmünde" sayılması arasındaki bağlantı hiçbir zaman kopmaz.

Büyük devletlerin kendi yasaları, piyasaları çökertmek için hazırlanmıştır.

Onlar savaşın haracını toplamakla bomba yüklü aracını çocuk yuvasının önüne park etmek arasında gezinen yaratıklardır.

Bizler de hala "maça kızının" karo valesinden delikanlı olduğunu iddia eden eski zaman insanları. Kadın yüreklere duyduğumuz saygıya mahsuben!

***

"Dünya bir daha eskisi gibi olmayacak" diyorlar da yeni doğan çocuklardan başka masumiyeti kaldı mı dünyanın?

Kalleş virüsler, yalan siyaseti.

Tek tabanca yiğitliği en son hangi filmde gördük?

Neymiş kağıdı kalem kirletmiş!

Keşke mektupların elle yazıldığı zamanlardaki haysiyeti olsa dünyanın!

Teknolojik sistemde dökülen kanlar onursuzluğa desen olarak kullanılırken, kirli perdelerde temiz görüntüler olabilir mi?

Hayatımızın röntgenini çeken ağalar can istiyor, değiştireceği haritaları kanla boyamak istiyor. Ne acıdır ki istediklerini de yapıyorlar.

***

Amerika ve Rusya'dan sonra önemli roller Çin, Hindistan, İngiltere ve Almanya'ya ait. Ve tabii ki İran'a.

Ortadoğu'daki "ağır abi" pozisyonundaki İran'ın suskun duruşuyla hangi fırsatları kolladığını tahmin etmek zor değil.

İnsanlığa yeşil ışık yok artık!

***

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının yan etkisi sadece petrol fiyatları değildir, Avrupa'yı emir eri haline getiren Amerikan projesidir.

Sözde ambargo uygulanan Rusya petrolü artan fiyatlarla kazancını katlarken, Amerika'nın payı Avrupa'daki ülkeleri kanatları altına almaktır.

Rusya'nın projesinde Hindistan'ı saflarına katmanın gücü ilk sırada.

Çin'in hedefinde bilgisayar kampüsü olarak görülen Tayvan'ı ilhak etmek var ama böyle bir duruma izin vermeyecek olan Amerika'da Çin'le savaşmayı göze alacak yürek yok.

O yüzden Trump'ın başkanlık döneminde Putin'le yapılan görüşmelerin Pandora Kutusu çok önemli.

Sinsi ortaklık o kutunun içindeyse, birkaç yıl içinde nice ortak senaryo hayata geçirilecektir.

Cellatların gözü seğirirken ölümler kaçınılmazdır çünkü!

***

Bu dünyanın içindeysek çevrilen filmlerin de içindeyiz.

Bizler birbirimizi yesek de eksile eksile azalan bütünlüğü mumla arasak da özel günlerde başka oluruz.

Onların kendileri için uygun saydıkları zaman, bizlerin duygularının tavan yaptığı zaman olacaktır.

Kuşkuları olmasın!



Hayat ne garip şeydir

Birini seversiniz

Aşk, aşk olarak kalmaz

Sırtınızda bir hançer

İhanet baki kalır



İnanmak yenilgidir

Güvenmek yanılgıdır

Yüreğiniz ömür boyu

Nefrete sadık kalır



Hayat ne garip şeydir

Bir zamanlar ayağına

Güller saçtığınız insan

Şimdi gözlerinizde

Bir tarlanın ortasında

Korkuluk gibi kalır



Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Uyandığın günün akşamında uyu.

Şiir oku sesini kaydet.

Civcivi avucuna al.

Doğu konulu fotoğraf çek.



Kimde can kulağı var? Cep telefonundan değerli tuttuğu!



İKİNCİ BASKI!

İpini sahibine teslim eden bir kukla as çocuk değildir, çocuklar iplerini başkasının eline vermez.

Tarihteki Cenevizli insanların ceviz yediğini düşünmeyen çocuk değildir.

Çocukların hayallerinin yanında büyüklerin bildikleri fındık kabuğunu bile doldurmaz.

Çocukluğunu yaşamayan asla büyük olamaz, büyüklüğün yaşla ilgisi yoktur merhametle vardır.

