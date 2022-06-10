Vicdani kurallara uymayanlarımız, paranın sesinden başka ses duymayanlarımız.
Kapıların önündeki çöplerden çıkardığı hayatı torbasına koyanlarımız var, yedikçe doymayanlarımız.
***İnsanlar hayat mücadelesi verirken hala nefret denizinde yüzenlerimiz var.
Kadınları çocukları üzenlerimiz, insanlığın derisini yüzenlerimiz. Her türlü çirkinliğe hükmederken yaşamak adına bütün değerleri mahvedenlerimiz.
***Huzuru reddedip iki kaşının arasına silah çatanlarımız var.
Karşıdan karşıya geçerken bile tozu dumana katanlarımız.
Komşusu can çekişirken yan gelip yatanlarımız.
Haksızlığa karşı sabit olanlarımız üç kuruşluk çıkar uğruna it olanlarımız.
***Kadınlarımızı dövenlerimiz var, çocuklarımıza taciz edenleri bile övenlerimiz.
Kirli atletiyle sokağa çıkıp ona buna sövenlerimiz.
Otobüslerde sürtünenlerimiz.
Her gün fiyat etiketleriyle oynayıp insanların kanını emenlerimiz.
***
Yaşamaktan bıkanlarımız her sabah insan avına çıkanlarımız.
Ortam yaratanlarımız var tünelin ucundaki ışıkları karartanlarımız!
***Kanayan yerlerine el basmayı bilenlerimiz var, alacaklarını bile silenlerimiz, "yaşamak güzeldir" diye mesajlar gönderenlerimiz.
İhtiyacı olanlara iyilik yağdıranlarımız var, kale kapısına sığmayanları fındık kabuğuna sığdıranlarımız.
***
Bu memleket bizim ama bizleri ayakta tutan duygularımızla oynayanlarımız var, eşitliği reddedip birbirlerine karşı üstünlük kuranlarımız. Oysa bir sesle başlayan hayat sonunda sessizlikle bitecektir.
Kötü niyetlerin de ödenecek bir diyeti olacaktır kuşkusuz.
"Ne ektiysen onu biçtin!" Eskiden efkar dağıtırdı şarkılar onlar bile şimdi parsayı topluyor.
Bizler de aradıklarımızı "yaşlı şarkılarda" buluyoruz;
"Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin."
ÇOCUKLAR
Ucuz tehditler karşısında bile terliyorsan çocuk değilsin, çocuklar büyükler kadar ödlek değildir.
Suya sabuna dokunduğun halde temiz kalmıyorsan çocuk değilsin, büyüklerin kirini teneşir bile paklamaz, bırakın suyu sabunu.
Kırılması gereken camı kırmıyorsan çocuk değilsin, çünkü hiçbir çocuk projesinin suya düşmesinden korkmaz.