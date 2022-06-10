Fotoğraflar!

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Bu memleket bizim ama bizleri ayakta tutan duygularımızla oynayanlarımız var, eşitliği reddedip birbirlerine karşı üstünlük kuranlarımız. Oysa bir sesle başlayan hayat sonunda sessizlikle bitecektir.

Kötü niyetlerin de ödenecek bir diyeti olacaktır kuşkusuz.

"Ne ektiysen onu biçtin!" Eskiden efkar dağıtırdı şarkılar onlar bile şimdi parsayı topluyor.

Bizler de aradıklarımızı "yaşlı şarkılarda" buluyoruz;

"Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin."

ÇOCUKLAR

Ucuz tehditler karşısında bile terliyorsan çocuk değilsin, çocuklar büyükler kadar ödlek değildir.

Suya sabuna dokunduğun halde temiz kalmıyorsan çocuk değilsin, büyüklerin kirini teneşir bile paklamaz, bırakın suyu sabunu.

Kırılması gereken camı kırmıyorsan çocuk değilsin, çünkü hiçbir çocuk projesinin suya düşmesinden korkmaz.