Meraklı!

KİM sigarasını mumla yakarsa bir gemici ölürmüş, bunu ilk fark eden kimdi?

Bunun tesadüf olmadığını kanıtlamak için ikinci sigarasını da mumla mı yaktı?

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Öküzün trenlere "garip şekilde" baktığını ilk gören ve insanların da o trenlere öküz gibi baktığını fark eden ilk insanı arıyorum.

Neden tarihe geçmedi?

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Deniz seviyesinin altındaki medeniyetleri ölçen ilk insan kimdi, meseleye hangi ülkeden başladı?

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Sağduyu sol duyuyu istismar etmek için kullanılmadıysa sol duyu neden itibar görmedi?

"Hain" damgası yiyen sol anahtarı için neden hala hapis kararı çıkmadı?

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Dünyanın ilk muhbiri kimdi?

Hangi yavşak?

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Haksızlığa karşı boynunun kıldan ince olduğunu gösteren ilk insan, boynu kalın insanları işaret etmek varken niye kendini feda etti?

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"Sürüden ayrılanı kurt kapar" diyen ilk kişiyi arıyorum.

Bu terimi "sürü psikolojisini" körüklemek için söylediği muhakkak da kendisi hala sürünün içinde mi?

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Çocukluğumda kitaplara meraklıydım. Yerde gördüğüm çamurlu bir gazete sayfasını temizleyip okuyacak kadar da "kağıt" meraklısıydım.

O yüzden teknolojik kalleşlikleri de sevmedim mezbaha olarak kullanılan sosyal medyayı!





Ben senin yaşadığın

Gizli bir macerayım

Anlatılmaz bir roman

Kapanmaz bir yarayım



Sığındığın limanlar

Unutturamaz beni

Ben senin yüreğinde

En büyük fırtınayım



Ben senin dudağında

Eskimeyen besteyim

Zorlama hiç kendini

Aldığın nefesteyim



Sarıldığın kadehler

Unutturamaz beni

Sabahlarında güneş

Her duyduğun sesteyim



Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

İlaçları çocuklardan uzak tut.

Gerçek sanatçının konserine git.

Kimsenin arkasından konuşma.



Varlığı fark edilmeyen güzelliklerin yokluğu kimseyi ilgilendirmiyor.



HALA GEÇ DEĞİL!

Bahar gelmiş dağlarıyla tanıdım memleketimi.

Denizleriyle, yere düşeni kaldıran insanlarıyla, öykülere romanlara yakışan onurlu hayatlarla.

Sevimsiz bir zaman dilimindeyiz şimdi, sevginin yerinde yeller esiyor.

Hayat o kadar acımasızken, nefretin canlı olması gücüne gidiyor insanın.

Başka memleketimiz yok bizim.

Elele vermeden ayağa kalkmanın mümkün olmadığını öğrenmek için de hala geç değil.

Gönüller bir olmalı, insan insanın kurdu değil yurdu olmalı.