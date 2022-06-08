KİM sigarasını mumla yakarsa bir gemici ölürmüş, bunu ilk fark eden kimdi?
Bunun tesadüf olmadığını kanıtlamak için ikinci sigarasını da mumla mı yaktı?
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Öküzün trenlere "garip şekilde" baktığını ilk gören ve insanların da o trenlere öküz gibi baktığını fark eden ilk insanı arıyorum.
Neden tarihe geçmedi?
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Deniz seviyesinin altındaki medeniyetleri ölçen ilk insan kimdi, meseleye hangi ülkeden başladı?
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Sağduyu sol duyuyu istismar etmek için kullanılmadıysa sol duyu neden itibar görmedi?
"Hain" damgası yiyen sol anahtarı için neden hala hapis kararı çıkmadı?
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Dünyanın ilk muhbiri kimdi?
Hangi yavşak?
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Haksızlığa karşı boynunun kıldan ince olduğunu gösteren ilk insan, boynu kalın insanları işaret etmek varken niye kendini feda etti?
***Geceleri tırnak kesmenin uğursuzluk getirdiğini fark eden ilk insan, Frankenstein'in uğur böceği olduğunu mu düşünüyordu acaba?
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***Dişler için kullanılan "kanal tedavisi" neden televizyonlar için kullanılmadı?
***Cebren ve hileyle zapt edilmiş kaleleri er niyetine geri alan o güzelim insanlar nereye kayboldu?
***İntikam soğuk yenen yemekse, sıcağı sıcağına intikam alanların yeni intikam planları buzdolaplarında mı saklanıyor
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"Sürüden ayrılanı kurt kapar" diyen ilk kişiyi arıyorum.
Bu terimi "sürü psikolojisini" körüklemek için söylediği muhakkak da kendisi hala sürünün içinde mi?
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Çocukluğumda kitaplara meraklıydım. Yerde gördüğüm çamurlu bir gazete sayfasını temizleyip okuyacak kadar da "kağıt" meraklısıydım.
O yüzden teknolojik kalleşlikleri de sevmedim mezbaha olarak kullanılan sosyal medyayı!
Ben senin yaşadığın
Gizli bir macerayım
Anlatılmaz bir roman
Kapanmaz bir yarayım
Sığındığın limanlar
Unutturamaz beni
Ben senin yüreğinde
En büyük fırtınayım
Ben senin dudağında
Eskimeyen besteyim
Zorlama hiç kendini
Aldığın nefesteyim
Sarıldığın kadehler
Unutturamaz beni
Sabahlarında güneş
Her duyduğun sesteyim
Hakkı YALÇIN
MUTLULUK TAKVİMİ
İlaçları çocuklardan uzak tut.
Gerçek sanatçının konserine git.
Kimsenin arkasından konuşma.
Varlığı fark edilmeyen güzelliklerin yokluğu kimseyi ilgilendirmiyor.
HALA GEÇ DEĞİL!
Bahar gelmiş dağlarıyla tanıdım memleketimi.
Denizleriyle, yere düşeni kaldıran insanlarıyla, öykülere romanlara yakışan onurlu hayatlarla.
Sevimsiz bir zaman dilimindeyiz şimdi, sevginin yerinde yeller esiyor.
Hayat o kadar acımasızken, nefretin canlı olması gücüne gidiyor insanın.
Başka memleketimiz yok bizim.
Elele vermeden ayağa kalkmanın mümkün olmadığını öğrenmek için de hala geç değil.
Gönüller bir olmalı, insan insanın kurdu değil yurdu olmalı.