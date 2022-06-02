Yaratıklar!

***

***

***

***

***

Şerefsizliğin en belirgin özelliklerini beyinlerinde ve bedenlerinde taşıyanların insan olma nedenleri sıfırlanmışsa, onlar da bizim gözümüzde insan değildir artık.

İnsanlık artığıdır, yaratıktır!

Not: Kalbi kasıklarında atan kansızlara keşke söyleyecek daha ağır sözlerim olabilseydi.

Mutluluk Takvimi

Güneşin batışını görüntüle.

Çocukları sınav stresinden uzak tut.

Çıplak ayakla çimlere bas.

Yalanı bağışlama.

Geçmiyor bu son ağrı

Düştüm bir deli aşka

Hiçbir yere gidemem

Senin kalbinden başka

Son defa birlikte

Dinledik şarkımızı

Sonra usulca gittin

Gitmekle bitse keşke

Aşkın adı hayatsa

Soyadı ölüm

Döneceğin yok senin

Bitsin bu zulüm

Ayakta kalmak için

Sensiz yaşamak için

Şu sıralar aşkını

Öldürmekle meşgulüm

Hakkı YALÇIN

Bu ülkede namuslu insanlar sadece dişlerini sıkabilir.

Meyve çekirdekleri

Yıllar önce bir okuyucum "meyve çekirdekleri" konulu bir not göndermişti.

"Yediğim bütün meyvelerin çekirdeklerini biriktirir kuruturum.

Sonra yetişebileceği koşullarda onları toprağa gömerim.

Amacım ne ektiysem onu biçmek değil, o çekirdek kocaman bir ağaç olsun da gölgesinde uzanayım da değil. Meyvelerin bana verdiği muazzam hazzı onu köklendirerek, özüne döndürerek yaşama devamını sağlayıp onu teşekkür ediyorum." 11 yıl önce gönderilen bu "meyve çekirdeklerini" saklamışım.

Geçen zaman içinde tohumların bile ruh değişimine uğrayacağını bildiğim için belki.