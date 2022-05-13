Suç mahalli!

BAZI kadınlar aynalara baktıkları kadar dökülen yapraklara baksaydı.

Bazı erkekler kadınların kalçalarına baktıkları kadar önlerine baksaydı.

Yollar temiz olurdu.

***

Bazı kadınlar kahve fincanlarının içinde fallarına baktıkları kadar yerküreye baksaydı.

Bazı gençler otomobil galerilerine baktıkları kadar kitap vitrinlerine baksaydı.

Yürekler aydınlık olurdu.

***

Bazı kadınlar magazindeki nafaka şıllıklarına gözleri gibi bakacaklarına gözlerini açıp kadınlığın tarihine baksaydı.

Bazı erkekler ucuz kadınlara dağıttıkları paraların kir oranına baksaydı.

Aşkın anlamı olurdu.

***

Bazıları fırsatçı tüccar domuzlardan ilham alacağına karıncalara baksaydı.

Bazıları televizyon dizilerindeki üç paralık şöhretlere melül melül bakacaklarına çocuklarının hal ve gidişine baksalardı.

Gelenekler ayakta dururdu.

***

Bazıları, kendilerinden olanı korumak için her türlü güç gösterisine soyunacaklarına, vicdanının sesini dinleselerdi.

Bazıları namussuzluk sinemasında başrol kapmak için uğraşacaklarına, hayatın namuslu figüranları olarak kalmayı tercih etselerdi.

Bir şeylerin anlamı olurdu.

***

Bazıları demokrasiyi "babasının malı" gibi göreceğine, demokrasinin bir gün kendilerine de gerekeceğini anlasalardı.

Bazıları kendileri gibi düşünmeyenlere düşman gibi baktıkları kadar ayak bastıkları toprakta öbür ayaklarına da baksalardı.

Düşmanlık rahmetlik olurdu.

***

Bazı anneler uyuşturucudan yere yığılan gençlere iğreti gözlerle bakacağına, kendi çocuklarının arkadaşlarına daha dikkatli baksaydı.

Bazı babalar şimdiki çocukluğun kendi zamanlarındaki çocukluktan daha tehlikeli olduğunun farkına varsaydı.

Uyuşturucu altın devrini yaşamazdı.

***

Bazı insanlar komşunun tavuğuna kaz gibi baktıkça, gerçeklere trene bakar gibi baktıkça bu ülkede hiçbir şey değişmez.

Gemisini kurtaran kaptan.

Her koyun kendi bacağından asılır.

Benden sonra tufan!

***

Bazıları bir şeyleri biliyor da suç mahallinin orta yerinde durduğunu görmezden geliyorsa.

Hoş gelsin safa gelsin!

Yine bekleriz!



Geçmiyor bu son ağrı

Düştüm bir deli aşka

Hiçbir yere gidemem

Senin kalbinden başka



Son defa birlikte

Dinledik şarkımızı

Sonra usulca gittin

Gitmekle bitse keşke



Aşkın adı hayatsa

Soyadı ölüm

Döneceğin yok senin

Bitsin bu zulüm



Ayakta kalmak için

Sensiz yaşamak için

Şu sıralar aşkını

Öldürmekle meşgulüm



Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Sebzeli omlet yap.

Çiçek konulu fotoğraflar çek duvarına as.

Suyu dikkatli kullan.

Diş fırçana özen göster.



Alınan ödülün bir kanıtı olmalı, jüri tanıdık değilse!



BİR GÜN MUTLAKA!

Ölmeden önce yapmak istediklerim.

Bir balinanın dişlerini fırçalamak.

Bir yarış atını onu kamçılayan jokeyin sırtına bindirmek.

Balıkları kayıkla gezdirmek.

Üzerinde "kansızlar!" yazılı pastayı müzik emekçilerinin hakkını yiyenlerin yüzüne yapıştırmak.

