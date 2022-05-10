Ayna!

TOPUN 41 dakika oyunda durduğu bir maça derbi demek futbolun kalitesini örneklemektir.

Beşiktaş'ın kazanmayı hak ettiğini söylesek de Fenerbahçe'nin kaç maçtır yenilmezlik serisini devam ettirmesini "dayanak" olarak gösterebiliriz.

Maçın iki kopma noktası vardı, biri Batsuhayi'nin kaçırdığı penaltı ve Serdar Dursun'un 24'üncü dakikada bencilliğin daniskasını sergilediği pozisyon.

Benim için maçtaki en önemli gerçek genç Emirhan'dı.

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Bazıları soruyor, "Fenerbahçe bu sezon şampiyon olabilir miydi?" diye.

"Hayır" diyorum, "çünkü 4 sezondur göreve başlanan teknik direktörle ligi bitiremeyen bir takımın şampiyon olması mümkün değildir." 7 maç arka arkaya kazanmakla, 20 puanlık farkın bir kısmını kapatmakla şampiyon olunmuyor.

Teknik direktör öğüten değirmen olmakla şampiyon olmak arasında yürekli bir yolculuk farkı varsa, onu da yönetimiyle teknik kadrosuyla ve oynadığı futbolla sadece Trabzonspor göstermiştir.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı da bu gerçeği mart ayında açıkladı zaten.

"Trabzonspor açık ara en iyi futbolu oynuyor. Kimsenin burada çıkıp da hakemler sayesinde puan alıyorlar demesine müsaade etmem. Bu puan farkı da tesadüf değildir!"

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Bu sezon sırtı sıvazlanan zalim futbolcular gördük, ahlaktan yoksun zorbalar gördük.

Maçtan sonra tokalaşmayan teknik adamları, sezon başında teknik adamlarını yok yere harcayanların küme düştüğünü gördük.

Her şeyden önemlisi Türk futbolunun Avrupa'daki içler acısı halini gördük.

Herkes aynaya bakmayı öğrenmedikçe daha görecek çok şeyimiz var!