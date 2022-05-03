Çocuk masalları!

KAÇ yaşında olursak olalım kendimizi ölüme genç hissederiz.

Ama genç insanları kaybettiğimiz zaman acıyı katlamalı hissederiz.

Şu sıralar her türlü kötülüğün koynuna atılan çocukların ihtiyar olduğu bir zaman diliminden geçiyoruz.

O yüzden onlara çocuk masalları anlatır güneşli günlerden bahsederiz.

***

Siyasetle ilgimiz yoktur, kara kara düşünürken bile mavilerimiz vardır.

Yalanı sevmeyiz, aklını kullanmayı maharet sayanlara inat delilere hayranlığımız çoktur.

Delilerle sohbet ettikten sonra kaybettiğimiz zamanları güzelliklerle dolduracağımızı umut ederiz.

İnsanlık için yapılan tüm tanımların para için yapılmayan bütün güzelliklerle kardeş olduğunu biliriz.

O yüzden nostaljiyi severiz.

Gözlerimiz tebrik kartlarının sokak sergilerini ararken, hala bayramlarda elle yazılmış kartpostalları bekleriz.

***

Kimsenin kayığına binmeyiz, hayat denizinde küreğimizi kendimiz çekeriz.

"Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" diyenlere ne mal olduklarını söylemekten çekinmeyiz.

Düşenlere vurulurken, "insanlar nasıl bu kadar kötü olabiliyor?" diye içimiz içimizi yer.

Yangın olur biz yangına gideriz!

Nasılsa arayanımız soranımız yoktur, bakarsınız kimvurduya da gideriz.

***

İnsanlık katında adaletsizliğin ve haksızlığın yükü ağırdır ama haram kazanmayı sanat sayanların vicdanları sağırdır.

Vicdan kimilerinin kara kutusudur kimilerinin para kutusu!

Kimsenin helalinden kazanılmış malında mülkünde gözümüz yoktur ama pandemi döneminde bile insanların kanını emenlere sözümüz çoktur.

Her gün fiyat etiketleriyle oynayan kansız tüccarların, bayramda Bodrum'dan Çeşmeden sesleri gelir.

Pandemiden sonra paranın değil ilahi duyguların özne olacağı bir dünya hayalimiz vardı güme gitmiştir.

Alışkanlık işte, eski fotoğraflarda bile hala bıraktığımız yerdeyiz.

***

Çok güzel insanlar da tanıdık hala elindeki hançeri ikinci kez saplamak için fırsat kollayan soysuzları da.

Onların ne mal olduklarını biliriz, ama bizim meleklerimiz vardır onlar bilmezler.

Bizleri son olarak kaderin ördüğü ağları toplarken görmüşler.

Merak etmesinler gerektiğinde ölümü bile gözlerinden öperiz.

Mutluluk Takvimi

Gençliğinin şarkılarını dinle.

Çocuklara uçurtma yap.

Trafik kurallarına uy

Asker yakınına tebrik kartı gönder.

Yine gözyaşlarını

Saklıyormuş geceler

Hala camlarına

Vuruyormuşum

Hayata dargınmış

Aşka tövbeli

Ama yüreğinde

Duruyormuşum

Biri var bu şehirde

Hala canımda tüten

Kimseleri onunla

Bir tutamadım

Biri var bu şehirde

Beni hiç affetmeyen

Ne kadar uğraştıysam

Unutamadım

Hakkı YALÇIN

Keselerin değerli olduğu yerde herkese göre yalan mevcuttur.

Dünyanın ömrü!

Geçenlerde bir arkadaşım sordu;

"dünyanın kaç yıllık ömrü var?" "Ben bilim adamı değilim" dedim ama inat etti. Ben de laf olsun diye "dökülen yıldızların sayısı gökteki yıldızları geçtiği zaman" dedim.

Bu da nereden baksanız birkaç ışık yılı demek ama ışık yılının hesabını veremedim.

Bildiğim tek şey; "son ayçiçeği güneşe dönmeyi bıraktığı zaman dünyanın ömrü son bulacaktır." Sonra ortak bir noktada buluştuk. "Kötüler kazandıkça dünya yaşanılır olmaktan çıkıyorsa ömrünün ne anlamı olur ki!"