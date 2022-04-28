Barış

BAZILARI için yaşamak sadece hayatta kalma mücadelesidir, bazıları için 'at bombayı ölsünler!' O yüzden bütün teklifleri geri çevirir barış!

Bir taraftan Ukrayna'ya yardım eder gibi görünüp öte yandan el altından Rusya'nın gücüne güç katanların barışla ne işi olur ki zaten!

Yüksek sesle konuşan alçakların dünyasında çocuklara mışıl mışıl uyumak bile haramdır.

Putin ve Biden gibileri çocuğunun ölüsünü kucağında taşıyan anne görüntülerine bayılırlar.

Konuşmaları her dile çevrilir de insanlığa dilleri dönmez.

***

Bu dünya elindeki gücü saldırı aracına dönüştürmek için fırsat kollayan kapitalizmin dünyasıdır.

Gönül hukukunda geçmeyen para kapitalizmin en büyük silahıdır.

"Savaşın sırtından geçinen yarasaların üzerini arasalar zerre kadar insanlık bulamazlar." Bu cümlemin içine kapitalizmi temsil eden bütün kansızlar dahildir.

***

Yazdıklarımı okumaları mümkün olmadıkları halde bunları niye yazdığımı düşünüyorum bazen.

Belki benim gibi savaşa karşı olan insanların duygularına tercüman olmak için, belki alamadığım hırsıma mahsuben.

Çünkü Amerika ve Rusya'nın şerefsiz silahları bizim gençliğimizi de yedi.

12 Eylül darbesi Türkiye'deki gençleri birbirine kırdırmanın en kalleş filmiydi.

Paşaların içindeki Amerikan maşaları, gençlerin ölümlerine ve darbe ortamına yataklık ettiler.

***

Çünkü o da bir savaştı, "Türk gençliğini ve geleceğini yok etme savaşı!" O gençlerin sağcısı solcusu sorgusuz sualsiz asılırken paşaların yağları eriyordu.

O dönem Amerika'nın Ortadoğu'dan sorumlu ajanı Graham Fuller yıllar sonra Türkiye maceralarını net biçimde ifşa etmişti zaten.

O yıllar insanlık ruhunun yansımasıydı, kapitalizme karşı duvarları yıkmak özlemi.

Dünya insanlarını sevmek kadar haysiyetin ve gerçek sanatın topluma hakim olduğu yıllar.

***

Bizler yaşlansak da kalplerimizi avuçlarımıza alır tören adımlarıyla gelecek zamana yürürüz.

Öte yandan geçmiş zaman ceketimizi sırtından tutup çekiştirir "nereye?" "Ölüme" deriz ama zamanın da cevabı hazırdır; "ben seni gençliğinde birkaç kere öldürdüm daha ne istiyorsun?" "Barış istiyorum" derim, çünkü canını dişine takanların ve çocuklara gözü gibi bakanların özlemidir barış.

***

Ama Rusya ve Amerika'nın parmaklarında oynattığı bir dünyada yıldız bilimcilerine kalmıştır barış.

Jüpiter ile Satürn uyumlu konuma gelecek de dünya yeni dostluklara zemin hazırlayacak. Ölme eşeğim ölme!





Hayat ne garip şeydir

Birini seversiniz

Aşk, aşk olarak kalmaz

Sırtınızda bir hançer

İhanet baki kalır



İnanmak yenilgidir

Güvenmek yanılgıdır

Yüreğiniz ömür boyu

Nefrete sadık kalır



Hayat ne garip şeydir

Bir zamanlar ayağına

Güller saçtığınız insan

Şimdi gözlerinizde

Bir tarlanın ortasında

Korkuluk gibi kalır



Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Fotoğraf çektirirken gülümse.

Yoksul bir mahallede iftar ver.

Bayrama hazırlan.



Yetkililerden etkili görev beklemek her vatandaşın hakkıdır.



NE MÜCADELESİ!

Uyuşturucu bir ülkenin en ağır yenilgisidir. Her yıl binlerce insanı uyuşturucuya kurban veriyoruz.

Diğerleri sırada bekliyor, ayakta çürüyenler var sallanarak yürüyenler.

Gençlik böyle beslenirken, torbacılık en gözde mesleklerden biri oldu.

Anaların babaların acılarını hissetmeyenler uyuşturucuyla mücadeleden bahsetmesinler!