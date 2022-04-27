Sebepsiz değil!

BİZLER hep doğruyu sevdik alın teriyle kazanılmış olanı. Güzel olanı sevdik, parasından başka bir şeyi olmayanı değil.

Bizler Arda Güler gibi melek yüzlü çocukları sevdik, kalbinin ceplerini bile kötülükle dolduran kurt adamları değil.

O Arda Güler ki 17 yaşında kulübüne hayat verdi tribünlere renk verdi.

Rizespor taraftarı bile küme düşme maçında böyle bir delikanlıyı alkışlıyorsa hiçbir şey sebepsiz değil.

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Trabzonspor'un emeklerinin karşılığını almasına bir adım kaldı. Bu sezon sadece iki kere yenilmiş bir takımdan bahsediyoruz.

Rakip kulüp başkanlarının bile "ligin iyi futbolunu oynuyor" dedikleri takımdan.

Ligin en özel takımı 38 yıllık çivileri tek tek söküyor, taraftarını bütün ülkede sokağa döküyor.

Şampiyonluğun görkemlisi de alın teriyle süslenmiş olanıdır.

Abdullah Avcı'nın heykelinin dikilmesinden bahsediliyor da yüreklerde çoktan dikildi bile.

Abdullah Avcı futbolun geleceğinin de incisidir sadece Trabzonspor'un değil.

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Adana Demirspor'un Trabzonspor maçının hakemi Yaşar kemal Uğurlu için yayınladığı "bildiriye" baktım, buram buram insanlık kokuyor.

Bizler sonuçların sebeplerden değerli olduğunu hisseden yöneticileri alkışlarız.

Mızıkçılık edenleri değil.

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Yıllardır izlerim, yürekli bir futbol adamdır Tolunay Kafkas.

Futbol adına sadece bilgisini ve birikimini kullanan bir adam.

Gençlik üretimi adına her sorumluluğu sırtlanan mahallenin eski delikanlısı.

Saygıda kusur bilmez, yüreği bilense de kimseden bir şey dilenmez.

Bizler öfkesi bile onurlu insanları sevdik, sisteme uşaklık edenleri değil.