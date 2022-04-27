Cennet kuşları

SABAH yürüyüşlerinde selamlaştığım bir adam iftardan sonra hava almaya çıktığım parkta yanıma geldi.

"Sizi her sabah izliyorum kuşlardan bile erken uyanıyorsunuz" dedi.

"Guguklu saatim var" dedim, "penceremin önündeki kuşlarla bir olup beni uyandırıyorlar!" "Kuşlara kaldıysak yandık" dedi.

Gülümsedim "onlar cennet kuşlarıdır güneşe doğru uçar" dedim, "kıyamet için sakladıkları tohumlardan haberiniz var mı?" Alaycı bir bakışın ardından "siz de bu masallarla mı büyüdünüz" deyince noktayı koydum, "o halde size karanlık gecelerinizde iyi uykular!"

***

Kuş deyip geçmeyin, göçmen kuşları yollarını bulmak için içgüdülerine göre hareket ediyor.

Her kuşun iki pusulası var biri yıldızlara yönelik diğeri manyetik. Ama arada bir çelişkiye kapılıyorlar.

Yıldızlara yönelik pusula kuşlara gitmeleri gereken yönü emrederken, manyetik pusula tersini işaret ediyor, yani kırılma noktasını.

Ama kuşlar bunun da çaresini bulmuşlar.

Genellikle yıldızlara yönelik pusulanın etkisinde kalıyor ve sıcak bir kış geçirmek istediklerinde güneye uçuyorlar.

Yani anlayacağınız "kuş beyinli" diye insanları aşağılamaya örnek gösterilen kuşların içgüdüleri bile insanlardan güçlü.

Yaradılışlarına ihanet etmiyorlar.

***

Hayat insanların önlerine de pusula koyuyor. İnsana yol gösteren pusulanın adı vicdan.

Vicdanlar öldüğünde devreye akıl giriyor ardından da insanın aklını alan gerçekler.

İnsanlar da aklını alan gerçeklerin içinde pervane oluyorlar. Ya paranın ya da yalanların karşısında!

Bol sıfırlı kazançlarda bile ihtiraslar ve kötülükler sıfırlanmadığı zaman soruyoruz;

"vicdanlar nerede?" Cüzdanlarda mı yoksul sofralara bile uzanan kirli ellerinde mi?

Bazı soruların karşılığında "cik cik" diye bir ses duymak bile mümkün değil.

Cevap klasik: "Sana ne ulan!"

***

Kuşlar kimseden yardım dilenmiyor kimseye de haksızlık etmiyorlar.

Göç ederken yıldızlardan ilham alan kuşlara inat insanlar kötülüklerden alıyor güçlerini.

O yüzden hırsızlardan namussuzlardan rahatsız olmayanlar, balkonlarına konan kuşlardan şikayetçi oluyor.

Kuşlar da inadına verdikleri mücadeleyle insanlara ne mal olduklarını gösteriyorlar.

Uçarken de öterken de!

Hatta cam kenarına konup evin içindeki televizyonlara göz atarken de!

Televizyon dizilerinin karşısında kendilerinden geçenlere mesaj veriyorlardır belki; "çocuklarınızı harcıyorlar uyanın!" diye.

***

Bizler bahar gelince gökyüzünde kuşları arayan çocukluktan geliyoruz.

Posta güvercinlerini de biliriz!

Cami güvercinlerini de.

İnsanların ne mal olduklarını da telgrafın tellerine konan kuşlardan öğrendik.





Kalbimin tamamını

Sende bıraktım

Hüzün benim için

Biçilmiş kaftan

Aşka dair her suçu

Üstlendi kalbim

Yararlanamadım

Ben şartlı aftan



Sevda kayıtlarında

Adım tutuklu

Gerekçeli karar

Fazla sevmişim

Uğrunda ölmeyi

Göze alıp da

Bırakın yakarsa

Yaksın demişim



Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Marka giyime merak sarma.

Anlatacak fıkra öğren.

Yok yere gerilme.

Sokak hayvanını doyur.



Yeni trend; "okuyup ne olacaksın torbacı olacaksın oğlum!"



RUH İKİZLERİ!

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa nasıl da alıştırdılar bizleri.

Her gün masum insanlar ölüyor da Avrupa ülkelerinin de sesi çıkmıyor Amerikan Başkanı'nın da.

Bu dünyada Rusya ve Amerika'nın çatlayan 'camı' onların aldıkları yüzbinlerce 'candan' değerlidir.

Ama bilinmelidir ki dünyanın başını bu sevgisizlik yiyecek.

Bir lokma bir hırka yetmediği için değil, Putin ve Biden gibilerini toplasanız bir farenin yüreği etmediği için.

O yüzden bunların kansızlar müzesine büstleri konsa duyacakları gururu tahmin edemezsiniz.