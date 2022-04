Uyuşturucu!

BUNDAN 3 yıl kadar önce bir yaz günü ayağında şort, üzerinde kan lekeli bir tişört ve çıplak ayakla biri gelmişti evimin altındaki kuaför dükkanının önüne.

Kolunda serum izleri vardı, "nerden geliyorsun?" diye sorduğumda hastaneden kaçtığını söylemişti.

Daha otuzunda bile değildi, "uyuşturucu kullanıyorum" demişti!

***

Hemen eve çıktım; bir ayakkabı bir pantolon ve gömlek getirdim giyindi, yakışıklı bir delikanlıya dönüştü.

Ne yapacağını sorduğumda "evime gideceğim uyuşturucuyu bırakacağım" demişti.

Çanakkale'de oturuyordu kendisinden evine gideceğine dair yemin alıp yol parası vermiştim.

Gideceğine dair bir umut işte!

Ama uyuşturucu kullananların bu kadar kolay yalan söylediğine daha sonra şahit oldum.

Çünkü beyinlerine hükmeden akıl ve vicdan değil uyuşturucu! Aile fertlerini bile tanımayan uyuşturucu!

***

Şimdi bir tanıdığım uyuşturucu bağımlısı. İçine her türlü sentetik madde katılan uyuşturuculardan kullanıyor.

Üniversite mezunu harika bir delikanlı ama beyni uyuşmuş ne çalışabiliyor ne vazgeçebiliyor.

Aile perişan! İşin içine girdim, ilaç ve doktor konusunda elimden geleni yapıyorum ama nafile. Sevgi de yetmiyor para da!

***

Dünya teknolojiyle tanıştıktan sonra bilgisayarla yakın temasa giren insanların gözlerinin bozulma garantisiyle göz hastaneleri açıldı, göz ekonomisi oluştu.

Uyuşturucunun kolayca satılmasından sonra bağımlı sayısında patlama yaşandı, şimdi bağımlılarla ilgili özel hastanelerde yer yok.

Uyuşturucu bölümleri tıka basa, önceki gün özel hastanelerden tedavi için fiyat aldım.

Rakama bakın; haftalık 35 bin lira.

Uyuşturucu ekonomisi de böyle oluştu!

***

Florya'daki Flyinn AVM'de tütün ürünleri satılan dükkanda 12 yaşındaki öğrenciye elektronik sigara satışı yapıldı, veli şikayetçi oldu kimseye bir şey olmadı.

İstanbul'un bütün semtlerinde torbacılar cirit atıyor, baronlar at oynatıyor. Bu gidişle ülkede uyuşturucu kullanmayan çocuk kalmayacak!

Bir gençlik böyle harcanırken, parası olan aileler çocuklarını kurtarmak için özel hastaneleri besleyecek. Parası olmayanlar çocuklarının mum gibi erimelerini seyredecek!

***

Her şey birbirinin içinden geçiyor.

Ama uyuşturucu satan sırtlanların boş bulduğu meydanlardan, 12 yaşındaki çocuklara elektronik sigara satılan mekanlardan bir tane yetkili geçmiyor!

Çocukları ve gençleri koruma yasası belki yürürlükten kaldırıldı da haberimiz yok!





Kerpiç topraklı evde

İzlerimi bilirsin

Kekik kokularında

Aklıma sen gelirsin



Dilimdeki türkülerin

Hasret tüter geceleyin

Yuvasını arar serçe

Benim ilk aşkımdır Eğin



Ben toprağından bir can

Dutunu pekmezini

Az mı yedim Erzincan

Yine aynı heyecan

Seni az mı özledim

Az mı sevdim Erzincan



Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Hapishaneye kitap gönder.

Çocuğunu yakından takip et.

Bahis ve talih oyunlarından uzak dur.

İyi bir komşu ol.



Unutmayın, verdiklerini geri isteyen bir hayat vardır.



BUNLAR AYRI KANSIZ!

Piyasada satılan kaşar peynirinin yüzde 80'inde katı yağ var, kalanında buzağı maması adı altında süt tozu ve istemediğiniz kadar patates ve kim bilir daha neler!

Sütü bozuk adamların ürettikleri sağlıksız kaşar her markette yaşar!

Kötülüğün insanların boynuna ahtapot gibi dolanır ama hem sağlıksız ürün satıp hem de fiyat etiketlerini her gün katlayan ahlaksızlara hiçbir şey olmaz. Olsaydı bu kansızlık devam etmezdi.