Tebeşir tozu!

BAHAR temizliği kadar ruh ve akıl temizliğine de ihtiyacımız var.

Bizlere en çok gereken de kardeşlik ve bütünlük. Oysa karıncalar kadar bile yakın değiliz birbirimize.

Bakıyorum da toplum hızla uzaklaşıyor birbirinden.

Oysa galaksiler de böyle savrulmuştu bir zamanlar.

***

İtirafta yoksul iftirada zengin bir ülkeyiz, en doğru gerçeğimiz yalan.

Hiçbirimiz bu dünyayı tertemiz terk etmeyeceğiz diye bu kadar yalana ve ihtirasa gerek var mı? Demek ki varmış, o yüzden yalanların arkası sağlam, önü açık.

***

Güven ve samimiyetin en üst seviyede olduğu yıllarda mektupların ulaşması için ilginç bir yol denenirdi.

"Falanca bakkal eliyle!" O mektuplar mutlaka yerine ulaşırdı.

Şimdi sosyal medya diliyle harflerimiz bile talan edilmiştir de aradığınız insanlığa ulaşılmaz!

***

Kötülüğün marka değerini yükselten adamların aklının basmadığı zamanlar marka değerini bir gece efkar basar.

Buna kıyamet yalnızlığı denir.

Her biri sırat köprüsünde beklenir!

***

Her şeyin istediğimiz gibi olması gerekmiyor ama istemediğimiz şeylerin olması da hiç gerekmiyor.

***

Kavgası verilmeyen mücadelelerin sonunda duyulan kaygı sebepsiz değildir.

"Ya sonra?" Sonrası inleyen nağmeler!

***

Bir ateş topu hızla bizlere doğru yol aldığında başımızı eğmekle kurtulacağımızı düşünüyoruz.

Oysa insanların başına ne gelirse "eğilmekten" geliyor!

***

Eski zamanların güzelliklerini bilenler için ne varsa nemli şarkılarda var.

"Ömrümüzün Son Demi" "Kimseye etmem şikayet" Ve daha niceleri. O yüzden eski şarkıları dinlerken şimdiki zamanı elimin tersiyle itiyorum.

***

Bundan iki yıl kadar önce balkonuna konan kuşlardan şikayetçi olan birini yazmıştım da kuşlardan haber gelmişti.

"Konacak ağacımız olsa onların balkonlarında ne işimiz var!" Ben de inadına göğüs kafesimdeki kuşları uçurmuştum, lösemili çocuklara ilaç ve sevgi getirsinler diye.

İnsanların duvarlarına kulak dayayanlar, zibidi dizilere bayılanlar lösemili çocukları mı duyar!

***

Evet ben eski modayım ve hala eskiler alıyorum. Elle yazılmış mektupları, ölümsüz aşkları.

Camların önündeki fesleğen kokusunu, Müzeyyen Senar'ın, Nesrin Sipahi'nin şarkılarını.

O yüzden lise yıllarımın tebeşir tozunu şimdiki zamanın altın tozuna değişmiyorum!





Kalbimden çıktım yola

İçim yine titreyince

Geldi mi asla gitmez

Uykusu kaçmış gece



Rüzgarın bestesinde

Bir keman taksim geçer

Dilim sana alışmış

Bir anda bahsin geçer



Sevdamız ağlıyor

Çaresizlikten

Bunlar aşkımızın

Ziyan günleri

Üstüme kilitledin

Eceli sanki

Bunlar gençliğimin

Haram günleri



Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Anne ile çocuk arasındaki diyalogu izle.

İftarda gözün tok olsun.

Şarkı söyle sesini kaydet.

Eski dostların hatırını sor.



Sen acımasız olursan hayattan merhamet bekleme.



SAHTE POZLAR!

Görüyoruz ki Rusya ve Ukrayna arasında savaşın biteceği yok ama gidecek canlar çok.

İkiyüzlü Avrupa ve Amerika'nın sözde silah yardımının neden geciktiğini herhalde anlıyorsunuzdur.

Büyük devletlerin gücünün kimlere yettiğini bildiğimiz içindir ki muhteşem seyircilerin bu filmi izlemekten keyif aldıklarına hiç şüphem yok.

Amerikan Başkanı Biden'in ellerini ovuşturduğunu yemin etsem başım ağrımaz.